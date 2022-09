Landesliga NR 3: Aufsteiger Frintrop bezahlt die Tabellenführung teuer

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen steht die DJK Adler Union Frintrop an der Tabellenspitze der Landesliga Niederrhein Gruppe 3. Für das kommende Spiel fallen allerdings drei Leistungsträger aus.

Nach zwei Spieltagen in der neuen Saison der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 steht der Aufsteiger und Liga-Neuling DJK Adler Union Frintrop an der Tabellenspitze. Die Mannschaft vom Wasserturm konnte ihre ersten beiden Spiele gewinnen und hat als einzige Mannschaft die volle Punkteausbeute. Zuerst gab es ein 5:0 gegen den SC Germania Reusrath und am vergangenen Sonntag (04. September) konnte ein 3:1-Erfolg gegen den SC Velbert und die Übernahme der Tabellenführung gefeiert werden.

Den ersten Sieg im ersten Landesliga-Heimspiel ihrer Vereinsgeschichte mussten die Adler allerdings teuer bezahlen. Torschütze Tommy Groll musste mit einer Roten Karte vom Platz, sein Teamkollege Christian Büttner sah Gelb-Rot. Zudem verletzte sich Niklas Toepelt am Fuß. „Da fehlen uns drei absolute Top-Leute, das tut schon weh“, gab Adler-Coach Marcel Cornelissen zu, betonte aber auch, dass es im Kader weiterhin genug gute Spieler gibt, die einspringen können.

Mit gutem Auftakt die Grundlage für den Klassenerhalt legen

Obwohl die drei Ausfälle ihre Schatten über die aktuelle Situation werfen, ist die Freude über den gelungenen Saisonauftakt beim Trainer der Frintroper groß: „Das ist überragend. Keine andere Mannschaft hat sechs Punkte, da sieht man, wie eng es in vielen Spielen ist.“ Besonders gefällt ihm die Einstellung seines Teams: „Wir haben seit langer Zeit eine hohe Bereitschaft. Unsere Trainingsbeteiligung ist bei 90 Prozent.“ Einige „Stellschrauben", an denen in den nächsten Wochen noch gedreht werden muss, identifiziert der Adler-Coach in folgenden Bereichen: „Im Spiel mit dem Ball sind manche Abläufe noch nicht so sauber. Außerdem können wir uns in den defensiven Zweikämpfen individuell noch verbessern.“

Für das große Ziel der Frintroper, den Klassenerhalt, ist ein Auftakt mit einer kleinen Siegesserie bedeutsam, findet auch Cornelissen: „Wir haben mit so einem Start etwas geliebäugelt. Dass wir in einen gewissen Rausch kommen und auch die große Euphorie im Umfeld und der Mannschaft weiter mitnehmen, ist wichtig. So ist es viel einfacher, als nach zwei Spieltagen schon hinterherzurennen.“

Am kommenden Sonntag (11. September, 15 Uhr) geht es für die Adler gegen den DV Solingen weiter. Sollte es für die Frintroper weiterhin so gut laufen, könnte in der darauffolgenden Woche die Spitzenpartie gegen die DJK Blau-Weiß Mintard anstehen. Daran will Cornelissen aber erst einmal nicht denken: „Der Fokus liegt auf Solingen. Das ist ein Konkurrent im Abstiegskampf, den wir weiter distanzieren wollen. Ob es ein Top-Spiel gegen Mintard gibt, sehen wir dann am Sonntagabend."