Klatsche zum Auftakt: RWE-Gegner kassiert 0:5 - Boss will "echtes Heimspiel" gegen RWE

Beim 1. FC Wülfrath war die Freude am vergangenen Freitag riesengroß: RWE kommt in der 2. Runde des Niederrheinpokals zum Landesligisten. Am Sonntag war die Laune aber nicht mehr gut.

Michael Massenberg, Boss des 1. FC Wülfrath, war hocherfreut als RevierSport ihm am Freitag die Nachricht übermittelte, dass der FCW in der 2. Runde des Niederrheinpokals auf Drittligist Rot-Weiss Essen trifft.

"Das werden wir am Freitag beim Mannschaftsabend feiern", sagte Massenberg gegenüber RS.

Der Mannschaftsabend fand dann auch statt. Dieser sollte auch dazu dienen, um sich für den Saisonauftakt in der Landesliga einzuschwören. Doch der ging in die Hose. Mit 0:5 unterlag der RWE-Gegner am vergangenen Sonntag in Wermelskirchen.

In den nächsten Tagen findet dann eine Besprechung auf unserer Anlage statt und dann werden wir sehen, ob wir das grüne Licht für ein Heimspiel gegen RWE erhalten. Michael Massenberg

"Wir sind natürlich bitter enttäuscht. Wir haben uns nach dem 1:0-Sieg im Pokal gegen Kray und dem Los Rot-Weiss Essen einen zusätzlichen Schub für die Mannschaft erhofft. Doch leider haben wir in Wermelskirchen vieles vermissen lassen. Die Grundtugenden habe ich nicht gesehen", sagt Massenberg. Schon am kommenden Sonntag, wenn der 1. FC Wülfrath den VfB Frohnhausen empfängt, hoffen die Verantwortlichen auf das wahre Gesicht des FCW.

Am Silberberger Weg würde der 1. FC Wülfrath Mitte September auch sehr gerne Rot-Weiss Essen zur 2. Runde des Niederrheinpokals begrüßen. "Wir wollen ein echtes Heimspiel", betont Massenberg und erläutert: "Wir haben Kontakt zu den Polizeistellen, unserer Kreispolizei und der Polizei Essen, sowie zu Rot-Weiss Essen in Person von Herrn Damian Jamro aufgenommen. In den nächsten Tagen findet dann eine Besprechung auf unserer Anlage statt und dann werden wir sehen, ob wir grünes Licht für ein Heimspiel gegen RWE erhalten."