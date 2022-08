VfB Frohnhausen: Trainer Issam Said hofft auf eine ruhigere Saison

Der VfB Frohnhausen steckt mitten in der Vorbereitung für die kommende Saison. Trainer Issam Said möchte den Klassenerhalt dieses Mal gerne früher festmachen.

In etwas mehr als zwei Wochen beginnt die Saison in der Landesliga Niederrhein. Beim VfB Frohnhausen wird der Auftakt schon herbeigesehnt, denn die Vorbereitung zieht sich für Trainer Issam Said „wie Kaugummi“. „Während wir noch auf der Laufbahn sind, spielen andere schon“, bemerkt der 45-Jährige neidisch. Bis zum 28. August muss er sich noch gedulden, dann geht es am ersten Spieltag gegen die DJK Blau-Weiß Mintard. Keine leichte Aufgabe, weiß auch der Coach der Essener: „Ich sehe Mintard unter den ersten drei. Es ist natürlich etwas suboptimal, so einen Gegner zu Beginn zu haben, aber andersherum wissen wir direkt, wo wir stehen.“

Einen großen Umbruch im Sommer gab es nicht. Durch fünf Neuzugänge wurde der Kader verbreitert, nachdem er in der vergangenen Saison angesichts einiger Verletzungen als zu klein befunden wurde. „Letztes Jahr hatten wir 20 Spieler, dieses Jahr sind es 25. Die Neuen passen wirklich gut zu uns und es macht echt Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf“, freut sich Said.

Inklusive Preußen-Cup Sieg: Frohnhausen in den Testspielen bisher ungeschlagen

In den nächsten Wochen soll vor allem die Fitness der Spieler noch verbessert werden. Ansonsten zeigt sich der Trainer der „Löwen“ mit der noch laufenden Vorbereitung zufrieden. Beim diesjährigen Preußen-Cup konnte der VfB Frohnhausen mit einem 4:0-Sieg gegen die DJK Sportfreunde Katernberg im Finale den Pokal mit nach Hause nehmen. Auch die beiden folgenden Testspiele gegen Viktoria Buchholz und den Duisburger FV 08 wurden gewonnen. „Ich sehe uns auf einem guten Weg. Die Ergebnisse sind mir dabei eigentlich nicht so wichtig. Schön ist vor allem, dass wir eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft haben“, betont der Frohnhausen-Trainer.

So einen nervenaufreibenden Abstiegskampf wie letztes Jahr (...) will ich nicht noch einmal haben. Issam Said

„Ich sehe die Landesliga nächste Saison sehr eng zusammen. Man kann jeden schlagen, kann aber auch gegen jeden verlieren“, schätzt Said die Konkurrenz ein. Nachdem der VfB Frohnhausen vergangene Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, soll der Ligaverbleib dieses Jahr schneller festgemacht werden. „So einen nervenaufreibenden Abstiegskampf wie letztes Jahr, als es jeden Spieltag gegen den Abstieg ging, will ich nicht noch einmal haben. Ich würde mir eine ruhigere Saison wünschen. Dazu müssen wir gut starten und so schnell wie möglich unten rauskommen. Wenn es am Ende Platz fünf bis acht werden sollte, wäre das natürlich super“, gibt Said den Plan für die kommende Spielzeit vor.