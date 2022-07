Landesliga Niederrhein 3: Frohnhausen will letzte Saison vergessen machen

Der VfB Frohnhausen möchte in der Landesliga Niederrhein3 in der nächsten Saison den Abstiegskampf vermeiden. Dafür möchte Trainer Issam Said in der Vorbereitung den Grundstein legen.

Am Montag ist der Landesligist VfB Frohnhausen in die Vorbereitung auf die nächste Saison gestartet. Das Problem der abgelaufenen Spielzeit lag vor allem im Personalmangel - wie Trainer Issam Said analysiert hat.

„Wir hatten eine Verletzungsmisere und da hat sich der kleine Kader bemerkbar gemacht. Einige Spieler mussten direkt nach Verletzungen wieder spielen“, sieht Said in der fehlenden Tiefe eine der Ursachen für die schwere Saison. „Letztes Jahr konnten wir einige Abgänge nicht eins zu eins ersetzten. In einer kleinen Liga kannst du dir dann keine Fehler erlauben.“

Kader in der Breite verstärkt

Umso wichtiger, dass Frohnhausen in der Sommerpause gleich fünf Neuzugänge vermelden konnte. Mit Nick Hillmann und Dasilva Mavinga kommen zwei vielversprechende Spieler von der BG Überruhr. Auch António Ikic (NK Croatia Essen), Dominique Wassi (DJK Wattenscheid) und Daniel Kalala (Steele 03/09) werden im nächsten Jahr das VfB-Trikot tragen. Ali Issa (TuS Essen-West 81), Marco Cardonini (SC Werden-Heidhausen) und Shawn Simon werden die Mannschaft hingegen verlassen.

Damit ist die Kaderplanung für die nächste Saison erstmal abgeschlossen, auch wenn der VfB noch einen Platz zur Verfügung hätte. „Die neuen Spieler werden Schwung in die Mannschaft bringen und den Konkurrenzkampf erhöhen“, erhofft sich Said eine Verstärkung für die anstehende Saison.

Kein hohes Saisonziel

Auch wenn der Trainer seiner Mannschaft durchaus einen Platz unter den besten Fünf zutraut, möchte er sich nicht auf ein konkretes Ziel festlegen. „Erstmal muss sich das Team bilden und alles passen. Es ist wieder eine starke Liga und man steht ganz schnell unten drin“, äußert Said sich zurückhaltend.

In der Vorbereitung soll das Augenmerk besonders auf die Fitness und Athletik gelegt werden. „Die Ergebnisse sind mir in der Vorbereitung nicht so wichtig. Die Spieler müssen fit werden und als Mannschaft zusammenfinden.“

Dabei wird auch die Teilnahme am „Preußen Cup“ helfen, den der Landesligist vor dem Saisonstart (28. August) absolvieren wird, um Spielpraxis sammeln zu können. In der vergangenen Saison konnte der VfB aus den ersten fünf Spielen keinen Sieg einfahren. Diesen Fehlstart gilt es jetzt unbedingt zu vermeiden.