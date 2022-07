Landesliga Niederrhein 3: Blau-Weiß Mintard mit starker Vorbereitung

Blau-Weiß Mintard wusste in der bisherigen Saisonvorbereitung schon das ein ums andere Mal zu überraschen und übertraf damit sogar die Erwartungen des eigenen Trainers.

Blau-Weiß Mintard bereitet sich derzeit auf die neue Saison in der Landesliga Niederrhein 3 vor und gewann währenddessen schon gegen zwei Oberligisten. Sowohl den FC Kray (3:1) als auch TuRu Düsseldorf (3:2) konnte die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann überraschenderweise besiegen.

„Wir sind bislang über dem Soll. Wir haben Kray und TuRu verdient geschlagen, damit konnte man so nicht rechnen. Deswegen sind wir bisher total zufrieden“, beurteilte Knappmann die bisherige Vorbereitung seiner Elf.





Am vergangenen Sonntag war Blau-Weiß auch bei der Saisoneröffnung des KFC Uerdingen zugegen. Im ersten Spiel konnten die Mülheimer den 1. FC Mönchengladbach mit 3:1 schlagen, gegen den KFC gab es anschließend eine 1:3-Niederlage.

Der 41-Jährige trug als aktiver Spieler selbst das KFC-Trikot und kommentierte die Turnierleistung seines Teams: „Wir haben beide Spiele mit unterschiedlichem Personal bestritten. Mit dem ersten Spiel bin ich wenig bis gar nicht zufrieden gewesen. Das Zweite gegen den KFC, der ein Top-Oberligist ist, war schon richtig gut. Insgesamt war das eine sehr ansprechende Leistung.“

Neuzugang könnte Mintard schon wieder verlassen

In puncto Transfers ist bei dem Landesligisten in diesem Sommer noch nicht viel passiert. Florian Klasen (VfB Speldorf) und Artian Kabashaj (TuSEM Essen) haben sich eine neue Herausforderung gesucht. Vom TVD Velbert kam Linksverteidiger Marcel Lange. Doch dieser könnte den Verein nun schon wieder verlassen. „Marcel Langer hat ein Jobangebot aus der Schweiz bekommen. Er ist Feuerwehrmann und hat dort eine Offerte sich beruflich weiterzuentwickeln. Das können wir nur unterstützen, aber dann müssten wir auf der Position nochmal nachlegen. Ansonsten ist der Kader komplett“, erklärte der Trainer den Stand der Mannschaftsplanung.

Knappmann übernahm das Traineramt zum Ende des vergangenen Jahres und konnte den Verein nach einem schlechten Saisonstart schlussendlich noch auf Rang vier führen. Trotzdem sind die Ziele für die kommende Spielzeit bescheiden. „Bei uns ist es so wie bei jedem anderen Verein auch, der Vorstand gibt die Ziele vor. Wir wollen so wie im letzten Jahr den Klassenerhalt erreichen und nicht in den unteren Tabellenbereich reinrutschen.“