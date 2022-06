Der Mülheimer FC 97 hat in der kommenden Landesliga-Saison 2022/2023 einiges vor. Nun verstärkte Neu-Trainer Bartosz Maslon seinen Kader mit sieben Zugängen.

Nach Tabellenplatz drei in der Saison 2021/2022 will der Mülheimer FC 97 auch in der kommenden Spielzeit oben mitmischen. Um dafür gerüstet zu sein, wollte Trainer Bartosz Maslon, der die Mannschaft ab dem 1. Juli 2022 übernehmen wird, auch einige neue Spieler an Land ziehen.

Gesagt, getan: Gleich sieben neue Mann präsentiert der MFC. Es handelt sich um: Ex-Türkei-Profi Nurettin Kayaoglu (FSV Duisburg), Torwart Tolunay Isik (SG Wattenscheid 09), sowie die Youngster Obed Adjamah (SG Unterrath), Ilhan Cüpcü, Deniz Senol (beide SG Wattenscheid U19), Argent Emrula (SV Genc Osman Duisburg) und Gianluca Barone (VfB Spieldorf U19).

"Das sind alles gute Jungs, die entwicklungsfähig sind. Wir werden mit ihnen arbeiten, damit sie bei uns den nächsten Schritt vollziehen. Die beiden Wattenscheider zum Beispiel haben schon auch in der Ersten der SG trainiert. Sie wissen, was im Seniorenfußball erforderlich ist. Ich freue mich, dass diese Transfers realisiert werden konnten", erklärt Maslon gegenüber RevierSport.

Karoj Sindi steht auch auf der MFC-Wunschliste

Zudem befindet sich aktuell auch Karoj Sindi im Trainingsbetrieb der Mülheimer. Der 32-Jährige wird mit Sicherheit noch den Fans von Rot-Weiß Oberhausen ein Begriff sein. In der Saison 2012/2013 bestritt Sindi unter dem damaligen Star-Trainer Mario Basler 20 Einsätze für RWO. Er gehörte wahrscheinlich zu den schnellsten Spielern der Oberhausener Vereinsgeschichte. Nur das Toreschießen war nicht sein Ding.

Zuletzt stand Sindi, der in seiner Karriere auf einen Drittliga-Einsatz, 37 Partien in der Regionalliga und 75 Begegnungen in der Oberliga zurückblicken kann, beim FSV Duisburg unter Vertrag. Trainer Maslon, der zuletzt auch beim FSV tätig war, würde sehr gerne erneut mit Sindi zusammenarbeiten. "Karoj könnte uns als Spieler, aber auch als Fitnesstrainer im Staff weiterhelfen. Wir sind guter Dinge, dass er auch zu uns stoßen wird", sagt Maslon.