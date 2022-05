Fußball-Landesligist ESC Rellinghausen setzte sich im Essener Derby nach Verlängerung gegen die DJK Sportfreunde Katernberg durch und ist Kreispokal-Sieger!

Am Donnerstagnachmittag wurde das Kreispokal-Finale in Essen zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und dem ESC Rellinghausen angepfiffen. Für den Bezirksligisten aus Katernberg war es ein Heimspiel, weil die Partie an der heimischen Meerbruchstraße ausgetragen wurde. Im Turnierverlauf schaltete die DJK zwei Landesligisten sowie die beiden Bezirksliga Top-Teams Tusem Essen und SG Schönebeck aus. Trotzdem war die Mannschaft von Trainer Sascha Fischer in der Außenseiterrolle gegen den Tabellenzweiten der Landesliga.

Sollte es eine weitere Überraschung geben? Nein! Zwar zeigten die Sportfreunde über weite Strecken eine starke Darbietung, mussten sich aber vor 350 Zuschauern mit 2:5 (1:1, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben. Coach Fischer haderte mit den individuellen Fehlern: "Die ersten drei Gegentore waren komplett unnötig. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Saison durch. Nichtsdestotrotz muss ich der Mannschaft ein Riesen-Kompliment aussprechen. Auch nach dem Platzverweis gegen Niklas Hunder waren wir nicht die schlechtere Mannschaft und haben sogar in Unterzahl das 2:2 erzielt. In der Verlängerung sind wir dann etwas zusammengebrochen. Die Truppe hat sich sehr teuer verkauft. Glückwunsch an Rellinghausen zum Pokalsieg."

ESC-Trainer Sascha Behnke freute sich über den Titel, sah aber nicht die beste Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben lange in Überzahl gespielt, uns aber schwergetan. Katernberg hat gut mitgespielt, es war ein ausgeglichenes Spiel. Meine Jungs waren zu hektisch und nervös. In der Verlängerung waren wir fitter und jetzt genießen wir den Abend."

Beide Mannschaften sind für den Niederrheinpokal in der kommenden Saison qualifiziert. Rellinghausen hat die Spielzeit nach der Vizemeisterschaft endgültig gekrönt.