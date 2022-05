Landesliga Niederrhein 3: Mülheimer FC - 20-Tore-Mann Anil Yildirim gibt Verbleib bekannt

Der Mülheimer FC ist mitten im Aufstiegskampf der Landesliga 3 Niederrhein und kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste seines besten Torschützen zählen.

Anil Yildirim steht mit 20 Toren auf dem geteilten ersten Platz in der Torschützenliste der Landesliga 3 Niederrhein. Mit seinem Verein, dem Mülheimer FC, befindet er sich drei Spieltage vor Schluss in der heißen Phase um den Oberliga-Aufstieg. Zuletzt ließ der 28-Jährige seinen Verbleib noch offen, nun verkündete er gegenüber RS seine Verlängerung: „Ich bleibe beim MFC. Ich musste mich so entscheiden und vorzeitig meine Zusage geben, weil ich mich in den nächsten Wochen voll auf die Spiele konzentrieren will.“

Auch der neue Trainer Bartosz Maslon, der die Mülheimer zur kommenden Saison übernehmen wird, spielte eine Rolle bei seinen Überlegungen. „Als ich noch nicht sicher war, hat er mich angerufen und mit mir gesprochen. Ich fand das Gespräch sehr positiv, das war ein wichtiger Faktor bei meiner Entscheidung.“

Am Wochenende steht das Top-Spiel gegen den ESC Rellinghausen (8. Mai, 15 Uhr) auf dem Programm. Es trifft der Zweite auf den Dritten, zurzeit haben die Mülheimer noch mit einem Punkt die Nase vorn. „Wir haben dort gute Chancen. Wir haben bisher jedes Spiel in Essen gewonnen, deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch dort gewinnen werden“, blickt Yildirim auf die Partie und wittert sogar eine Vorentscheidung: „Ich sage mal, wenn wir die Hürde beim ESC nehmen, steigen wir auf.“

Ob der Landesliga-Knipser in Rellinghausen überhaupt auf dem Platz stehen wird, ist indes noch fraglich. „Ich habe mir im letzten Spiel eine starke Zerrung zugezogen und weiß noch nicht, ob ich spielen kann.“

Weshalb er bislang noch nie höher gespielt hat, begründet der gelernte Rechtsverteidiger mit seiner entspannten Sichtweise: „Ich bin ja schon zwei Mal in die Oberliga aufgestiegen, aber die Liga war mir immer egal. Ich spiele einfach Fußball und habe Spaß.“