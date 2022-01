Regionalliga-Kicker kommt: FC Remscheid mit Transfercoup

Der FC Remscheid konnte kurz vor dem Jahreswechsel noch einen Coup landen. Mit Marcelo Costa Rebelo kommt ein Regionalliga-, sowie früherer Junioren-Nationalspieler.

Der Tabellenneunte der Landesliga Niederrhein 3, der FC Remscheid, hat sich kurz nach den Weihnachtstagen sportlich nochmal verstärkt. Wie der Verein auf seiner Homepage bekanntgab, wechselt Marcelo Costa Rebelo vom Regionalligisten SV Lippstadt ab sofort in die Röntgenstadt. Mit diesem Erfolg auf dem Transfermarkt stellt sich der Verein in der Offensive noch variabler auf, gleichzeitig bieten sich Cheftrainer Marcel Heinemann noch mehr Optionen.

Der 21-jährige Rebelo spielte in der Jugend zunächst vier Jahre für den SV Lippstadt unter dem heutigen Sportlichen Leiter und Cheftrainer des FC Remscheid. Danach führte ihn sein Weg in die B-Jugend Bundesliga zum VFL Bochum. Zu dieser Zeit gehörte der Offensivspieler unter anderem zum Kader der portugiesischen U17-Nationalmannschaft.

Jetzt kommt es für Rebelo, der in der Regionalliga West auf drei Einsätze für den SV Lippstadt kam, also zu einem Wiedersehen mit Heinemann bei den Remscheidern. Der Cheftrainer zeigt sich dementsprechend erfreut über den Transfer. „Mit der Verpflichtung von Marcelo gewinnen wir in der Offensive Flexibilität. Zudem hat er einen überragenden linken Fuß und ist damit für uns eine absolute Bereicherung. Marcelo hat auf dem Platz richtig Qualität, ist darüber hinaus ein sehr ehrgeiziger Spieler und ein super Typ. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgebrochen. Ich freue mich darauf, ihn bald im FCR-Trikot zu sehen.“

Auch der technisch versierte Linksfuß und ehemalige Juniorennationalspieler Portugals sieht seinem Engagement beim Landesligisten mit voller Zuversicht und Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Remscheid und wieder unter Marcel zu spielen, der mir einen ganz klaren Plan vorgezeigt hat. Die Gespräche waren sehr offen und transparent. Zudem freut es mich sehr, dass ich mich jetzt in einem neuen Umfeld beweisen kann. Ich freue mich schon bald das Team kennenzulernen und hoffe das ich meinen Beitrag dazu leisten kann, um die gesetzten Ziele zu erreichen.“

Seine sportliche Qualität unter Wettkampfbedingungen kann der 21- jährige dann in der Rückrunde für die Remscheider in der Liga unter Beweis stellen. Da geht es am 6. März auswärts zum FC Blau-Gelb Überruhr.