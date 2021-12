LL NR 3: Blau-Weiß Mintard blieb hinter den eigenen Erwartungen

Nach dem Rücktritt von Ali Basboga befindet sich Blau-Weiß Mintard erneut auf Trainersuche. Wir haben mit dem Sportlichen Leiter Roland Braun über die Hinrunde gesprochen.

Roland Braun über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

Ich bin noch nicht so lange dabei. Wir haben aber den Saisonstart mit einer Niederlagenserie verschlafen, deshalb wurde auch der erste Trainer entlassen. Diese drei, vier Spiele, die am Anfang verloren wurden, sind die, die fehlen, um oben weiter dabei zu sein. Am Ende hat der Verein gewisse Ambitionen, man möchte oben mitspielen. Dieses Ziel haben wir nach der Hinrunde nicht erreicht. Dementsprechend fällt das Fazit leider durchwachsen aus.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir wollen einen neuen Stürmer präsentieren aus der Oberliga. Es kann sein, dass wir auf der Sechs noch was tun, aber auch nur, wenn das Ganze realisierbar ist. Wenn Vereine im Winter Ablöse fordern, was deren Recht ist, sind wir bei unseren Möglichkeiten leider raus. Leonard Kastrati haben wir zur SSVg Velbert II ziehen lassen, Matthias Lierhaus geht nach Schonnebeck. Ansonsten werden wir im Winter keine Abgänge haben.

… die Ziele für 2022:

Es sind die Ziele, die wir auch vor dieser Saison hatten. Wir wollen eine bessere Saison spielen, oben mitspielen und schauen nun, wie weit oben wir mitspielen können. Die Qualität im Kader ist höher als der Tabellenplatz, den wir erreicht haben. Leider müssen wir uns auch mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Wir weigern uns, aber am Ende kann jeder die Tabelle lesen. Wir müssen sehr wachsam sein, weil in dieser Liga bekanntlich jeder munter durcheinander jeden schlägt. Deswegen ist es so gefährlich. Wir befassen uns damit nicht konkret, weil wir daran glauben, dass wir stark genug sind.

… die Vorbereitung:

Wir hatten gegen den ETB eins, das ist leider abgesagt worden, weil dort deren Nachholspiel stattfindet. Wir versuchen dort noch Alternativen zu finden. Ansonsten sind ein paar Bezirksligisten dabei, der SC Velbert, aber am Ende des Tages wird unser neuer Trainer dann noch einmal seine Handschrift reinbringen wollen. Wir müssen da noch warten, es kann sich einiges tun.