VfB Frohnhausen: Trainerentscheidung ist gefallen

Fußball-Landesligist VfB Frohnhausen hat eine zukunftsträchtige Entscheidung getroffen. Kurzum: Issam Said macht weiter.

Issam Said bleibt weiterhin Trainer beim VfB Frohnhausen. Said und sein Co- Trainer Yassin Oulhaji-Temsamani werden auch in der nächsten Saison die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft des Essener Landesligisten leiten.

Auch die Abteilungsleiter Michael Klaus und Andreas Degner sowie Fußballobmann Carsten Pawlovski bleiben dem Verein in ihren Funktionen erhalten. "Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht zu Ende. Alle sind sich einig beim VfB noch einiges bewirken zu können", heißt es in einer Erklärung des VfB Frohnhausen.