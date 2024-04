Kreisliga B: RWE II kann am Samstag den Aufstieg feiern

Eine Woche früher als geplant kann die U23 von Rot-Weiss Essen den Aufstieg finalisieren.

Sieben neue Spieler hat Rot-Weiss Essen II bereits für die kommende Spielzeit verpflichtet. Unter anderem die beiden Vereinslegenden Marcel Platzek und Kevin Grund, die beide vom Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck an die Hafenstraße wechseln.

Mit ihnen soll in der kommenden Spielzeit der Durchmarsch in die Bezirksliga gelingen, denn auf Sicht will RWE seine U23 in der Oberliga Niederrhein sehen. Denn im Gegensatz zu anderen Verbänden muss eine einst zurückgezogene U23 eines Profiklubs bei einer Wiedereingliederung in der untersten Klasse starten.

Daher gilt es nach einigen gescheiterten Anläufen zunächst, den Aufstieg in die Kreisliga A zu finalisieren. Und das kann schneller klappen als gedacht. Denn in der Kreisliga B1 hat der Dritte, der DJK TuS Essen-Holsterhausen II, beim 3:3 bei der DJK Adler Union Frintrop III gepatzt.

Mit der Folge: RWE II kann am kommenden Wochenende aufsteigen. Möglich macht das der eigene Sieg bei der TGD Essen-West II. 4:2 hieß es nach 90 Minuten für die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz. Emre Kilic brachte Rot-Weiss Essen vor der Pause zweimal in Führung, doch Philipp Janus und Maximilian Kambic glichen jeweils aus.

Nach der Pause war es der zweite Knipser von RWE, Dominik Milaszewski, der per Doppelpack auf 4:2 stellte. Für Kilic die Treffer 45 und 46, für Milaszewski, der RWE nach RS-Infos im Sommer verlassen wird, die Tore Nummer 32 und 33.

Nun können am kommenden Samstag (13. April, 16 Uhr) die Korken knallen, wenn RWE zu Hause auf den Neunten SV Preußen Eiberg II trifft.

Neben der U23 von RWE werden vermutlich die Ballfreunde Bergeborbeck in die Kreisliga A aufsteigen. Die liegen nach dem 6:2 bei Alemannia Essen II auf Platz zwei, neun Punkte für Holsterhausen. Bergeborbeck hat dabei eine Partie mehr ausgetragen. Pierre Kretschmann war mit drei Toren bester Torschütze.