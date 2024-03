Kreisliga B: RWE II siegt im Topspiel, 41-Tore-Mann bleibt ohne Treffer

Der Sekt steht kalt, der Korken wird gelockert. In den kommenden vier oder fünf Wochen dürfte der Aufstieg von RWE II feststehen.

Im Sommer 2014 meldete Rot-Weiss Essen seine U23 ab. Ein Vorgang, der 2019 revidiert wurde. Doch anders als in Westfalen, wo man bei einer Wiedereingliederung eine Klasse unter der Liga startet, in der man sich zurückzog, muss am Niederrhein die Ochsentour gefahren werden.

Bedeutete für RWE: Es ging in der Kreisliga C los, das Ziel ist die Oberliga. Im ersten Jahr gelang auch der sofortige Aufstieg in die Kreisliga B.

Dort verharrte man allerdings etwas, jetzt scheint der nächste Aufstieg nahezu perfekt zu sein. Denn auch das Topspiel der Kreisliga B1 am Sonntag gegen die Ballfreunde Bergeborbeck wurde gewonnen.

Zwar nicht typisch mit einem sehr hohen Ergebnis, 2:0 hieß es am Ende für die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz. Was noch auffiel: Der 72-Tore-Sturm kam bei den Torschützen nicht vor.

Emre Kilic, der die Torjägerliste mit 41 Treffern anführt, war kein Tor vergönnt. Dominik Milaszewski, der bei 31 Treffern steht, war im Topspiel nicht dabei.

Vor der Pause traf Marcel Rosbach zum 1:0, nach dem Wechsel war die Begegnung lange offen. Patrick Ritter traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung.

Damit haben die Essener nun nach 17 von 28 Partien 16 Punkte Vorsprung. Im April dürfte der Aufstieg dann perfekt sein. Bergeborbeck bleibt mit 35 Punkten auf dem zweiten Platz, der Vorsprung auf SuS Haarzopf III ist aber auf fünf Zähler geschmolzen, nachdem Haarzopf mit 4:0 gegen den SC Werden-Heidhausen III gewann.

Die Werdener haben damit nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Letzten SG Essen-Schönebeck III. Denn die gewann in einem irren Spiel 5:4 bei der TGD Essen-West II. Nach 53 Minuten führte das Schlusslicht mit 5:1. Dann gab es noch einen Platzverweis gegen TGD Essen-West - die in Unterzahl zur großen Aufholjagd ansetzen.

Bis auf 4:5 kam der Gastgeber heran, doch zum Remis reichte es nicht mehr.