TuS Bövinghausen: B-Kreisligist vermeldet "Transferhammer" - Oberliga-Keeper kommt

Westfalia Dortmund kann schon für die Kreisliga A planen. Der erste starke Transfer wurde nun eingetütet.

In jeder Liga wird geschaut, ob bei dem großen Winterumbruch des Westfalen-Oberligisten TuS Bövinghausen was für den eigenen Kader dabei ist.

17 Mann werden den Dortmunder Oberligisten im Winter verlassen. Unter ihnen ist auch Torwart Ricardo Seifried. Der wechselte im Sommer 2020 von Westfalia Herne nach Bövinghausen. In der laufenden Runde kam er noch nicht zum Einsatz.

Daher sucht er ab dem Januar sein Glück woanders. Und er bleibt in der Stadt und wechselt zum ambitionierten B-Kreisligisten Westfalia Dortmund. Dort wurde der Wechsel mit dem Begriff "Hammertransfer" umschrieben.

Weiter heißt es: "Westfalia Dortmund schnappt sich den wahrscheinlich besten Torwart im Kreis Dortmund." Der 25-Jährige soll die ohnehin schon kaum zu bezwingende Defensive der Westfalia weiter verstärken.

Und Seifried kommt zu einem Klub, der in der ersten Mannschaft noch immer nicht weiß, wie sich eine Niederlage anfühlt. Denn erst 2022 wurde der Verein gegründet. Anschließend ging es ungeschlagen aus der Kreisliga C in die Kreisliga B.

Und auch hier führt die Westfalia die Tabelle ungeschlagen an. Die Bilanz bisher: 13 Partien, 13 Siegen, das alles bei einem Torverhältnis von 50:4. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den zweiten Platz. Daher kann bei der Westfalia bereits mit der Planung für die Kreisliga A begonnen werden - hier soll die Reise der Mannschaft nicht enden.

Daher auch das erste Ausrufezeichen mit der Verpflichtung von Seifried. Klubgründer und Spielertrainer Maurice Temme freut sich über den Deal mit dem Keeper, mit dem er zuletzt im Dezember 2019 bei Westfalia Herne zusammen auf dem Platz stand: "Ich bin froh, in Zukunft wieder mit Rico auf dem Platz stehen zu dürfen. Wir haben immer super zusammen harmoniert und gemeinsam viele Spiele bestritten. Ich freue mich sehr über diesen grandiosen Transfer.“