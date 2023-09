Westfalia Dortmund: Nur Siege, kein Gegentor, Projekt Durchmarsch läuft

In der Kreisliga C gab es keine Gegner für Westfalia Dortmund. Aktuell sieht das auch eine Etage höher ähnlich aus.

Westfalia Dortmund wurde im Jahr 2022 gegründet. Das Ziel war klar, im Prinzip sollte in den ersten Jahren in jedem Jahr der Aufstieg her. Die Dortmunder wollen sich im oberen Amateurbereich etablieren.

Vorher muss eine Ochsentour bewältigt werden, Schritt eins wurde im Sommer erfolgreich erledigt. Am Ende lautete die imposante Aufstiegs-Bilanz in der Kreisliga C: 24 Spiele, 24 Siege, 244:9 Tore, es wären noch mehr geworden, wären alle Gegner angetreten.

Auch in der neuen Spielzeit in der Kreisliga Dortmund B1 soll nun der nächste Aufstieg her, im kommenden Jahr will die Westfalia in der Kreisliga A antreten.

Und bisher läuft alles nach Plan. Nach vier Partien stehen vier Siege zu Buche. 20:0 Tore zeigen, es ist schwer, überhaupt gegen die Mannschaft zu treffen. Da passt die Nachricht, die es unter der Woche gab, dass Keeper Yasin Yilmaz seinen Vertrag bei Westfalia Dortmund bis 2026 verlängert hat.

Auch am Sonntag hielt er seinen Kasten wieder sauber, nach 90 Minuten gab es mit dem 9:0 gegen GW Kley den höchsten Sieg der Saison. Simon Alexander Freitag (2), Erhan Duyar, Eliezer Kany, Enrique Pernas Hoffmann, Abdulhamit Ergec, Volkan Durmus und Matthias Marten trafen für die Westfalia.

Trotz der blitzsauberen Bilanz sind die Dortmunder aber nur Zweiter, denn durch den Rückzug von TuS Bövinghausen II hat die Mannschaf von Trainer und Vereinsgründer Maurice Temme eine Partie weniger ausgetragen als Spitzenreiter DJK BW Huckarde II, die gegen RW Barop II mit 5:0 gewannen. Wobei Huckarde II bereits eine Partie nicht gewinnen konnte.

Während Westfalia Dortmund auf Kurs Durchmarsch liegt, kämpfen am Ende der Tabelle zwei Teams um den ersten Punkt. Nach vier beziehungsweise fünf absolvierten Begegnungen warten die Tamilstars Dortmund und BSV Fortuna Dortmund 58 II noch auf den ersten Punkt.

Die Tamilstars Dortmund verloren gegen den SV Westrich II mit 0:14. Der BSV Fortuna Dortmund 58 II verlor 2:5 beim TuS Kruckel.