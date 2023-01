Halle Essen: B-Ligist unter "Top 16" - "Ihr seid großartig!"

Die 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft geht in ihr finales Wochenende. Und mit dabei ist unter den 16 Finalrunden-Teilnehmern auch ein B-Ligist.

Die Saison 2022/2023 könnte für den SV Borbeck bislang nicht besser laufen.

In der Kreisliga B liegt der Traditionsklub von der Prinzenstraße auf Platz eins vor der Reserve des VfB Frohnhausen und der Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen. Zudem stellt die Mannschaft von Erfolgstrainer Kevin Betting mit 78 geschossenen Toren den besten Angriff der Liga sowie nur 20 Gegentreffern, gemeinsam mit Frohnhausen, die beste Defensive der Kreisliga B.

Dass das alles kein Zufall und der erste Rang nach 16 Spielen in der Liga hochverdient ist, beweist der Borbecker Auftritt bei der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft. Der SVB ist nämlich unter den "Top 16" der Veranstaltung - als einziger B-Ligist!

Darauf kann und ist der Vorstand des SV Borbeck auch mächtig stolz: "Aufgrund hervorragender Leistungen des gesamten Teams stehen unsere Jungs als einziger B-Kreisligist verdient in der Endrunde der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft und haben dabei so manche höherklassigen Mannschaften hinter sich gelassen. Dank der zahlreichen und lautstarken Unterstützung unser Fans und Anhänger gehören wir zurecht zu den besten 16 Mannschaften in diesem Wettbewerb. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid großartig!", heißt es in einem offiziellen Schreiben des Klubs auf Facebook.

27. Essener Hallenstadtmeisterschaft Hinweis: Die Endrunde steigt in der Sporthalle Am Hallo am Samstag (21.01.2023 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und am Sonntag (22.01.2023 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Folgende Teams sind in zunächst vier Gruppen am Samstag dabei: Gruppe 1: FC Kray, VfB Frohnhausen, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen Gruppe 2: DJK Frintrop, BG Überruhr, Niederbonsfeld, Schonnebeck Gruppe 3: Tgd. Esse-West, SV Borbeck, SF Niederwenigern, Barisspor Essen Gruppe 4: SpVgg Steele, SC Werden-Heidhausen, RuWa Dellwig, DJK/SF Katernberg Es folgen am Sonntag zwei weitere Gruppen, für die sich die ersten beiden der Vierergruppen qualifizieren, und anschließend die Spiele um die Plätze.

Und die Borbecker träumen auch von der Endrunde der acht besten Essener Hallenmannschaften. Der Vorstand schreibt: "Wir vom Vorstand sind sowohl auf das Team als auch auf Euch unheimlich stolz und hoffen, dass ihr nächsten Samstag noch die ein oder andere Mannschaft ärgern werdet. Also kommt am Samstag, 21. Januar, alle zum Hallo und feuert unsere Jungs weiterhin so fantastisch an. Als Underdog haben sie es sich redlich verdient. Vielleicht geht das Wintermärchen am Hallo weiter."

Warum eigentlich nicht? Denn die Borbecker haben eine durchaus "machbare" Finalrunden-Gruppe erwischt. Sie duellieren sich mit den A-Ligisten Turngemeinde Essen-West sowie Barisspor 84 und Landesligist Sportfreunde Niederwenigern um das Weiterkommen. Jeweils zwei Teams aus den vier Vierer-Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag, 22. Januar 2023.