RWE II: Zwei Niederlagen aus fünf Spielen: "Haben uns dumm angestellt"

Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen will die Kreisliga so schnell wie möglich verlassen. Aktuell steckt RWE II in der B-Klasse fest. Der Saisonstart ist suboptimal verlaufen.

Drei Siege, zwei Niederlagen: Mit dem Saisonstart in der Kreisliga B kann Rot-Weiss Essen II überhaupt nicht zufrieden sein. Die Niederlagen gegen SV Borbeck (1:3) und die Drittvertretung von DJK Adler Union Frintrop (2:3) haben bei Frank Kurth überhaupt keine gute Laune hinterlassen.

"Wir haben uns absolut dumm angestellt und nicht gut performt. Das war dann die Strafe. Wir müssen auf jeden Fall besser agieren als in diesen Spielen. Am vergangenen Wochenende sah das schon wieder besser aus, auch wenn wir viele Torchancen versiebt haben", erklärt Kurth, der Projektleiter der "Zwoten" ist.

Mit 7:1 gewann Rot-Weiss gegen die DJK Dellwig 1910 und rangiert aktuell auf Platz vier. Vorne stehen der VfB Frohnhausen und SV Borbeck, die beide alle ihre fünf Begegnungen gewannen. Auf Platz drei liegt Ballfreunde Bergeborbeck - vier Siege, ein Remis.

"Diese Mannschaften plus Tusem Essen II zähle ich zu den Aufstiegskandidaten. Während wir uns in der letzten Saison einen Zweikampf mit dem FC Stoppenberg um den einzigen Aufstiegsplatz geliefert haben, ist es in dieser Serie ausgeglichener. Und: es gibt auch zwei Aufstiegsplätze. Deshalb ist unser Saisonstart, trotz aller Unzufriedenheit, noch keine Katastrophe. Wir müssen aber die Spitzenspiele, die direkten Duell, gewinnen", erklärt Kurth.

Für die 60-jährige RWE-Torwart-Legende zählt nur der Aufstieg. RWE will in die Kreisliga A hoch und dann in die nächsten Spielklassen aufsteigen. Das betonte Kurth bereits vor der Saison gegenüber RevierSport. Er sagte: "Wir wollen in der kommenden Saison aufsteigen. Der Verein hat uns auch dafür einen Etat zur Verfügung gestellt, der noch nicht aufgebracht ist. Wir wollen hoch!"