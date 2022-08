RWE: 250-maliger Oberligaspieler soll Reserve in Kreisliga A schießen

Rot-Weiss Essen ist in der vergangenen Saison nur knapp am Doppelaufstieg vorbeigeschrammt. Die Reserve will nun in 2022/2023 den Aufstieg in die Kreisliga A nachholen.

Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen wollte eigentlich in der Saison 2022/2023 in der Kreisliga A starten. Doch der FC Stoppenberg erwies sich in der vergangenen Serie als etwas stärker und machte RWE einen Strich durch die Rechnung. Am Ende musste sich RWE II mit Platz zwei begnügen.

In der kommenden Kreisliga-B-Serie soll dann am Ende der Aufstieg realisiert werden. Dafür hat RWE-II-Projektleiter Frank Kurth große Erfahrung ins Team geholt Dominik Milaszewski, der rund 250 Oberligaspiele (49 Tore) absolvierte und auch in der Schweiz als Profi aktiv war, soll die RWE-Reserve in die Kreisliga A schießen.

Dominik Milaszewski spielte in den vergangenen Jahren für Klubs wie Vogelheimer SV, SV Schermbeck, SC Hassel, VfB Homberg, FC Kray und zuletzt FSV Duisburg.

"Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich lebe mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen in Dellwig und da ist es für mich zur Trainingsanlage an der Seumannstraße nicht weit. Ich bin ein Essener Junge, habe in der Jugend lange für RWE gespielt und freue mich, dass ich wieder das RWE-Trikot überstreifen kann", erklärt der 37-jährige Stürmer gegenüber RevierSport.

Wie torgefährlich Milaszewski ist, bewies er bereits am vergangenen Wochenende. Beim 9:3-Testspielerfolg der rot-weissen Zweitvertretung gegen die Sportfreunde Niederwenigern II knipste "Mile" gleich sechsmal und legte zwei weitere Treffer auf. "So kann es gerne weitergehen (lacht)", sagt er und schiebt hinterher: "Wir wollen natürlich eine erfolgreiche Saison spielen und am Ende aufsteigen. Ich will dem Team dabei mit meiner Erfahrung, aber natürlich auch vielen Toren, helfen. Ich freue mich schon, wenn es um die ersten Punkte geht."