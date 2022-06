Fußball-Kreisligist SuS Haarzopf II hat mit einer außergewöhnlichen Mannschaft den Aufstieg geschafft. Jetzt gibt es nur noch ein Ziel für die Truppe.

Am 31. Mai brachte B-Ligist SuS Haarzopf II durch einen 8:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von TuS Holsterhausen den Aufstieg in die Kreisliga A unter Dach und Fach. Dass die Haarzopfer Ü23 mit vielen höherklassigen Akteuren gespickt ist und für den guten Zweck spielt, berichtete RevierSport bereits im vergangenen Jahr.

Beispiele gefällig? Markus Heppke absolvierte früher ein Bundesliga-Spiel für Schalke 04, Dominik Borutzki lief in der 3. Liga für Rot-Weiß Oberhausen auf, Thomas Denker bestritt 31 Regionalliga-Spiele für Rot-Weiss Essen und Marc Enger war Kapitän des Oberligisten SpVg Schonnebeck. Mit dieser Qualität war der Aufsteiger nicht aufzuhalten. In 29 Spielen erzielte Haarzopf II 208 Tore und kassierte nur 24 Gegentreffer.

77 der 208 Tore gingen auf das Konto von Spielführer Enger, der in einer Doppelrolle als Spieler und Teammanager fungiert. Für die 77 Treffer brauchte er nur 21 Spiele. "Es gibt wohl keine schönere Aufgabe als Stürmer in der Ü23 zu sein. Die Jungs füttern dich 90 Minuten lang mit Bällen. Weil bei uns jedes Tor für den guten Zweck zählt, hören wir nicht auf und spielen immer weiter. Bei jetzt über 200 Toren fällt dir da als Stürmer der ein oder andere Ball vor die Füße", betonte der Stürmer schmunzelnd auf RS-Nachfrage.

Aktuell sieht es ganz gut aus, aber wir wissen ja alle, dass in der Kreisliga in einem Spiel eine Menge Tore möglich sind. Natürlich wäre das nochmal das i-Tüpfelchen auf dieser Saison. Marc Enger.

Obwohl der Meister schon vor der Saison als haushoher Favorit betitelt wurde, war die Freude über den Aufstieg groß. In der kommenden Spielzeit spielen beide Haarzopfer Seniorenmannschaften in der Kreisliga A. Alle 39 Spieler der Ü23 haben ihre Zusage gegeben, wie Enger erklärte: "Aufstiege und Meisterschaften sind immer Highlights. Ich hatte jetzt das Glück, zum zweiten Mal mit meinem Heimatverein dies erleben zu dürfen. Und jetzt mit dieser Truppe, das ist natürlich Freude pur. Es macht einfach nur Spaß, ein Teil dieses Teams mit diesen Charakteren zu sein. Wir mussten uns das trotz der vorhandenen Qualität diese Saison erarbeiten, da wir mit RuWa Dellwig, Tusem und Borbeck starke Teams in der Liga hatten, die uns nichts geschenkt haben. Es waren tolle und faire Duelle. Ich drücke im kommenden Jahr dem SV Borbeck die Daumen, den Aufstieg hätten sie sich schon jetzt mehr als verdient."

Ein Ziel gibt es allerdings noch für den 33-jährigen Goalgetter. Mit 77 Toren ist Enger in der 9. Spielklasse der Favorit auf die Torjägerkanone für alle Ligen. In einer Aktion des kicker und von fussball.de wird der deutschlandweit beste Torjäger pro Liga (4. – 11. Liga) am Ende der Saison ausgezeichnet. Vor dem letzten Spiel bei TuS Essen-West 81 (19. Juni) hat der Familienvater beste Karten: "Wir haben selbst erst vor drei Wochen von dieser Auszeichnung erfahren. Ab dem Moment hat mich das Team einfach extrem unterstützt. Aktuell sieht es ganz gut aus, aber wir wissen ja alle, dass in der Kreisliga in einem Spiel eine Menge Tore möglich sind. Natürlich wäre das nochmal das i-Tüpfelchen auf dieser Saison."