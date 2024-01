Kreisliga A: Nach "überragendem Halbjahr" - Niederwenigern II will Aufstieg

Die SF Niederwenigern II machen es aktuell ein klein wenig besser als die erste Mannschaft. In der Kreisliga A steht SFN auf dem ersten Platz.

Platz an der Sonne, sieben Zähler Vorsprung und sogar eine Partie weniger als die Konkurrenz absolviert. Die Zweitbesetzung der Sportfreunde Niederwenigern liefert Woche für Woche in der Kreisliga A2 ab. Auch die zweite Garde des ESC Rellinghausen kann nicht mit dem Tempo mithalten, das die Sportfreunde aus Hattingen da aufs Parkett zaubern.

Für Niederwenigern wäre ein Aufstieg wahrscheinlich eine sportliche Glückslage. Sollte die erste Mannschaft nicht in die Oberliga aufsteigen, hätte der Verein auf jeden Fall eine zweite Mannschaft, die in der Bezirksliga ein gutes Niveau aufrechterhält. Auch für Spieler, die zum Beispiel nach Verletzungen Spielpraxis brauchen, wäre das sicherlich eine richtig gute Sache.

Lars Diefenthal, Coach der SF Niederwenigern II über...

... die Hinrunde: "Wir sind sehr angetan von der Art und Weise, wie wir das runtergespielt haben bisher. Wir sind erstmals richtig gut aus der Sommerpause gekommen und sind für den Moment zufrieden. Meiner Meinung nach stehen wir verdient dort oben und dürfen auf ein überragendes Halbjahr zurückblicken."

... seinen schönsten Moment des Jahres:: "Es gab viele gute Momente. Beispielsweise sind wir Stadtmeister bei uns in Hattingen geworden. Für mich ist es wahrscheinlich am schönsten, dass ich mir absolut keine Gedanken machen muss, wen ich von der Bank bringe. Wir hatten viele Spiele dabei, in denen die frischen Jungs den Unterschied gemacht haben. Auch die, die weniger Spielzeit bekommen, waren immer sofort da und haben einen maßgeblichen Anteil am Erfolg. Für mich als Trainer ist das eine tolle Gewissheit, dass mir alle weiterhelfen - nicht nur die erste Elf."

... seinen schlimmsten Moment des Jahres:: "Neben den ohnehin Verletzten, war das die Verletzung von unserem Ersatztorhüter im Training. Das war das erste Mal als Trainer, dass ich ein Training abgebrochen habe. Da ist wenig vom Knöchel heile geblieben. Wir mussten sogar noch auf dem Platz unter Betäubung seinen Knöchel richten lassen. Den Knall vergisst bei uns keiner so schnell."

... die Ziele in 2024: "Wir wollen unsere überragende Hinrunde bestätigen. Zwangsläufig würde das dann der Aufstieg sein. Wir sind heiß, es dieses Mal zu schaffen, da wir bereits in den letzten beiden Jahre an der Aufstiegsmission gescheitert sind. Vor allem mit unserer jetzigen Ausgangslage von sieben Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger wollen wir das definitiv durchziehen."