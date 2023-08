Oberhausen: A-Ligist verpflichtet ehemaligen Profi des FC Schalke 04

Das ist ein echter Kracher! Arminia Lirich, A-Ligist in Oberhausen, konnte sich die Dienste eines ehemaligen Bundesligaprofis und Nationalspielers sichern.

Den Fans des FC Schalke 04 wird der Name von Anthony Annan mit Sicherheit noch geläufig sein. Der Ghanaer stand zwischen Januar 2011 und Juli 2014 in Gelsenkirchen unter Vertrag.

Annan wurde in seiner Schalker Zeit zweimal - an Vitesse Arnheim und Osasuna - verliehen. Für S04 kam er auf insgesamt 14 Pflichtspiele. Zuletzt stand der 37-Jährige in Finnland bei Turun Palloseura und Inter Turku unter Vertrag. Im Januar 2023 kehrte er nach Deutschland zurück und lebt seitdem in Oberhausen.

Und so kommt es auch zu Annans Engagement in der Kreisliga A. Er spielt nämlich schon seit einigen Wochen für Arminia Lirich. "Aus der Bundesliga in den Liricher Käfig, dass ist doch eine feine Überschrift oder?", lacht Jens Szopinski, Trainer der Arminia, die in der vergangenen Saison nur haarscharf den Bezirksliga-Aufstieg verpasste.

Szopinski erklärt, wie es zu der Annan-Verpflichtung kam: "Mit unserem Co-Trainer Gerald Siebert und Dennis Pephra, den wir von Blau-Weiß Oberhausen verpflichtet haben, stehen auch zwei gebürtige Ghanaer in unserer Mannschaft. Sie kennen Anthony durch die ghanaische Community im Ruhrgebiet und haben ihm die Arminia schmackhaft gemacht. Anthony kam dann mal zum Training und war von der Kameradschaft sowie Qualität der Mannschaft angetan. Er ist dann geblieben und ist schon seit Anfang Juli bei uns."

64 Länderspiele absolvierte der Neffe von Kofi Annan (Generalsekretär der Vereinten Nationen von Januar 1997 bis Dezember 2006, Anm. d. Red.) für Ghana. Und demnächst geht es für Annan gegen Klubs wie Sarajevo Oberhausen, BV Osterfeld oder FC Sterkrade 72. Szopinski sieht darin überhaupt kein Problem.

"Anthony ist sehr bodenständig und demütig. Der Junge ist ein herzensguter Mensch. Es macht wirklich viel Spaß ihn im Team zu haben. Jeder freut sich, dass er bei uns ist. Wir helfen ihm im Berufsleben weiter und er bringt uns sportlich voran. Es ist eine reine Win-Win-Situation", erläutert Szopinski.

In der vergangenen Saison 2022/2023 führte Arminia Lirich von Spieltag eins bis 29 die Tabelle an. Dann kam das Spitzenspiel vor über 1000 Zuschauern gegen SuS 21 Oberhausen. "Wir haben das Ding in der 87. Minute verloren. Das war unfassbar bitter und ich habe auch Wochen benötigt, um mich wieder aufzurappeln. Aber jetzt bin ich wieder voller Tatendrang. Wir wollen in diesem Jahr hoch! Etwas anderes kann ich dem Liricher Umfeld auch nicht verkaufen", sagt Szopinski. Mit dem Ex-Bundesliga- und Nationalspieler Annan dürfte Lirich eine gute Chance besitzen, um sein großes Aufstiegsziel zu realisieren.