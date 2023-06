Kreisliga A Essen: Drama im Entscheidungsspiel - dritter Bezirksliga-Aufsteiger steht fest

In der Essener Kreisliga A stehen nun alle drei Aufsteiger zur Bezirksliga fest. Und auch das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt wurde am Sonntag ausgetragen.

In Essen steht seit diesem Sonntagnachmittag der dritte Aufsteiger zur Bezirksliga fest. Nach einem denkwürdigen Entscheidungsspiel darf der SC Türkiyemspor über den Klassensprung jubeln.

Der SCT setzte sich mit 1:0 nach Verlängerung gegen RuWa Dellwig durch und geht dank des Sieges in der kommenden Saison erstmals seit 15 Jahren oberhalb der Kreisliga an den Start.

Das Aufstiegsspiel an der Meerbruchstraße bot den knapp 1000 Zuschauern lange Zeit keine Tore, dafür aber eine umso dramatischere Schlussphase. Beim Stand von 0:0 ging es in die Verlängerung. Zu diesem Zeitpunkt war Türkiyemspor nach einem Platzverweis in der 65. Minute längst in Unterzahl.

Als die 30 Minuten an Extra-Spielzeit auch ohne Tore blieben und das Elfmeterschießen bereits in der Luft lag, fiel doch noch ein Treffer. In der Nachspielzeit der Verlängerung bekam der SC einen Strafstoß zugesprochen. Ferhat Yalcin behielt die Nerven und erzielte das entscheidende Tor zum Aufstieg (120.+1). Anschließend sah ein RuWa-Spieler ebenfalls die Rote Karte (120.+6).

Während der Frust bei den Dellwigern groß war, folgt Türkiyemspor dem SuS Haarzopf und der TGD Essen-West in die Bezirksliga. Die zweite Mannschaft von Haarzopf, die als Meister ebenfalls aufstiegsberechtigt war, hatte verzichtet.

NK Croatia rettet sich, Freisenbruch muss runter

Und auch die letzte ausstehende Entscheidung im Abstiegskampf fiel an diesem Sonntag. Der TC Freisenbruch muss den Gang in die B-Liga antreten, während NK Croatia Essen ein weiteres Jahr in der höchsten Kreisklasse spielen wird.

Im Abstiegs-Showdown besiegte Croatia die Freisenbrucher mit 3:1. Yücel Demirdere brachte NK an der Wendelinstraße in Führung (29.), doch der TC antwortete wenig später durch Anas Mouhtadi, der einen Strafstoß verwandelte (36.).

Längere Zeit blieb es beim 1:1, ehe NK in der Schlussviertelstunde alles klarmachte: Mehdi Methnani erzielte das 2:1 (75.), ehe Luka Ljubic das vorentscheidende 3:1 erzielte (86.).

Bereits in der regulären Saison stiegen VfL Sportfreunde 07 sportlich ab, während TuS 84/10 Essen, SC Phönix und Vogelheimer SV II ihre Mannschaften zurückgezogen hatten.