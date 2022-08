Amateure: 21 zweistellige Ergebnisse - FC Sterkrade 72 II schießt den Vogel ab

Im Amateurbereich war einiges los am Wochenende. 21 Mal gab es in unserem Tabellensystem ein zweistelliges Ergebnis.

Die Amateure haben es wieder richtig krachen lassen an diesem Wochenende. 21 Partien endeten mit einem zweistelligen Ergebnis, zudem gab es wie beim 5:5 in der Landesliga zwischen Frohnhausen und Mintard auch noch Spiele, in denen zehn Treffer oder mehr gefallen sind.

Den Vogel abgeschossen hat diesmal der FC Sterkrade 72 II, der im Lokalderby der Kreisliga C gegen DJK Adler Oberhausen II 21:1 gewann. Dabei sah es zu Beginn gar nicht so eindeutig aus. Nach dem 3:0 konnte der Gast auf 1:3 verkürzen. Zur Pause stand es "nur" 5:1. Doch nach dem Wechsel brachen alle Dämme.

Für DJK Adler Oberhausen II der traurige Höhepunkt der ersten vier Partien. Zuvor gab es 14, 13 und 15 Gegentore.

Hier die Übersicht der höchsten Ergebnisse vom Wochenende

FC Sterkrade 72 II - DJK Adler Oberhausen II 21:1

Türkischer SV Lüdenscheid III - Post SV Lüdenscheid 18:1

Concordia Wiemelhausen 08/10 II - VfB Langendreerholz 16:0

SG Hemer II - Sinopspor Iserlohn 15:1

TSG Herdecke II - TuS Hasslinghausen III 14:0

BW Westfalia Langenbochum III - VfB Hüls II 2:15

BV Rentfort III - F.S.M. Gladbeck II 14:1

SpVg SW Breckerfeld II - SG Boelerheide 13:0

VfL Grafenwald III - DJK Arminia Hassel II 13:0

FC Ezidxan Dortmund - SG Alemannia Scharnhorst II 12:0

SV Concordia Oberhausen - Polizei SV Oberhausen 12:0

Viktoria Buchholz II - Duisburger SV 1900 II 12:0

VfR Kirchlinde III - Dorstfelder SC II 0:12

Polonia Lüdenscheid - TuS Ennepe III 11:0

TSV Aue-Wingeshausen - SpVg. Bürbach II 11:0

DJK Falkenhorst Herne II - Trabzonspor 1979 Herne III 12:1

CF Kurdistan Bochum II - Sportfreunde Westenfeld II 12:2

Königsborner SV Unna III - SV Afferde II 11:1

DJK Teutonia Ehrenfeld III - SG Wattenscheid 09 II 1:11

SG Holzen/Eisborn II - SG Beckum/Hövel II 11:1

SV Vestia Disteln II - VfB Waltrop 0:10