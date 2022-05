ESC Preußen: Nach Aufstieg - erst Mallorca, dann mit Demut in die Bezirksliga

Der Essener Sport-Club Preußen hat bereits vier Spieltage vor Schluss den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga festmachen können. Die Planungen für die neue Spielzeit laufen.

Mit dem 5:3-Sieg gegen Croatia Essen ist dem ESC Preußen der Aufstieg aus der Essener Kreisliga A in die Bezirksliga nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Nachdem die Mannschaft bereits letzte Woche nur noch auf dem Papier abgefangen werden konnte, ist der Aufstieg in die höhere Spielklasse nun fix. "Den Aufstieg an sich haben wir eigentlich schon letzte Woche gefeiert. Uns hat nur noch ein Punkt aus fünf Spielen gefehlt. Mit dem Sieg sind wir durch", sagte Trainer Manfred Schröder. Eine große Feier bis in die Morgenstunden gab es nach dem Spiel nicht. Die eigentliche Aufstiegsfeier findet nach dem letzten Heimspieltag am 12. Juni statt, nach der es für die Mannschaft gemeinsam nach Mallorca geht.

Schröder war voll des Lobes für sein Team nach einer langen und erfolgreichen Spielzeit. "Wir freuen uns absolut. Das hat sich über die gesamte Saison hinweg rauskristallisiert. Wir haben uns das nach nur einer Niederlage in 30 Spielen redlich verdient."

Wenn wir nicht zufällig irgendwo einen Geldkoffer finden, geht es nur darum, die Klasse zu halten Manfred Schröder

Nach dem Feiern steht allerdings auch schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison auf dem Plan. Der Übergang von Kreis- zu Bezirksliga ist für viele der Spieler neu, aber das Team von Schröder freut sich enorm auf die Aufgabe Bezirksliga. "Wir haben einige Spieler mit sehr hoher Qualität im Kader, wir sind relativ jung und in den letzten Monaten als Mannschaft gewachsen. Wir werden bis auf drei bis vier Personalien nicht viel ändern. Die Jungs, die aufgestiegen sind, haben es sich auch verdient, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten."

Für die nächste Saison steht vor allem der Klassenerhalt auf dem Programm. "Wenn wir nicht zufällig irgendwo einen Geldkoffer finden, geht es nur darum, die Klasse zu halten. Wir werden auf dem Teppich bleiben, wir wissen, wo wir herkommen und wie weit wir bereits gekommen sind mit deutlich weniger finanziellen Mitteln als die Konkurrenz. Wir bleiben realistisch und schauen gleichzeitig auch nach vorne."