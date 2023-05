Kreisligist TGD Essen-West hat den nächsten neuen Spieler unter Dach und Fach gebracht. Er kommt aus der Landesliga.

Bereits vor Wochen berichtete RevierSport über die Personalplanungen der TGD Essen-West. Der Tabellenzweite der Kreisliga A stellt früh die Weichen für die nächste Saison – ligenunabhängig. Am Montag gab der frühere Essener Landesligist seinen nächsten Transfer bekannt.

Vom Landesliga-Absteiger Tusem Essen wechselt Lucas Manis an die Haedenkampstraße. In dieser Saison bestritt der Mittelfeldspieler zehn Partien für Tusem Essen, auch für den Vogelheimer SV spielte der 27-Jährige schon in der Landesliga. Ansonsten lief der Polizist während seiner Seniorenlaufbahn für SG Altenessen, den FC Saloniki, SV Heißen und die DJK Sportfreunde Katernberg auf. Dennis Discher, Sportchef der Turngemeinde, freut sich auf den Neuzugang.

"Lucas wollte aufgrund seines Jobs bei der Polizei etwas kürzertreten. Dreimal die Woche Training und weite Auswärtsfahrten, das hat ihm nicht mehr so gepasst. Das haben wir mitbekommen und uns dann mit Lucas in Verbindung gesetzt. Die Zusage steht schon etwas länger fest, aber wir freuen uns, dass wir es jetzt endgültig offiziell gemacht haben. Er ist ein absoluter Leader, ein richtiges Mentalitätsmonster. Er kann die Jungs mitziehen, redet viel auf dem Platz und ist immer präsent. Lucas ist flexibel einsetzbar und hat einen extrem starken rechten Fuß. Charakterlich ist er einwandfrei – und sowohl sportlich als auch menschlich ein Gewinn für uns", erklärte der 40-Jährige auf RevierSport-Nachfrage.

Offen ist weiterhin, in welcher Liga die Westler ab dem Sommer an den Start gehen werden. Mit 71 Punkten nach 27 Partien spielt die Elf von Coach Didi Krause eine tolle Saison, wird diese Spielzeit aber "nur" auf dem zweiten Platz abschließen. Der Grund: SuS Haarzopf gewann 26 der 27 Spiele und krönte sich zum souveränen Meister. Dadurch muss die TGD in die Aufstiegsrelegation mit dem Zweiten der anderen Essener Kreisliga A-Gruppe. Die möglichen Gegner: SC Türkiyemspor, SuS Haarzopf II oder RuWa Dellwig.