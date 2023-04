Kreisliga A: Rennen um die Bezirksliga im Überblick - ein Aufsteiger steht schon fest

In den Staffeln der Kreisliga A ist der Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg in vollem Gange. So läuft es im Ruhrgebiet und der Umgebung.

Die SSVg Heiligenhausen kann die Korken knallen lassen: Schon einige Wochen vor dem Saisonende steht die Rückkehr des Vereins aus dem Kreis Mettmann in die Bezirksliga fest. Wie es sonst so läuft im Aufstiegskampf der Kreisliga-A-Staffeln im Ruhrgebiet und der Umgebung, zeigt dieser Überblick. Mülheim-Duisburg A1: Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Doch der 1. FC Mülheim liegt mit neun Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr gegenüber Verfolger SV Wanheim sechs Spieltage vor dem Ende klar auf Aufstiegskurs. A2: Große Spannung dürfte nicht mehr aufkommen. Der MTV Union Hamborn steht sieben Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte vor Viktoria Wehofen und dem TSV Bruckhausen an der Tabellenspitze. Die Verfolger haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Düsseldorf In der Düsseldorfer Gruppe ist einige Spieltage vor dem Saisonende keine vorzeitige Entscheidung abzusehen. Die SG Benrath-Hassels (32 Spiele) steht nur einen Punkt vor dem SV Hösel (33) und CfR Links Düsseldorf (32). Kreis Essen A1: Die Teams auf den Plätzen eins bis sechs trennen nur fünf Punkte. SuS Haarzopf II ist in der Pole Position, Türkiyemspor Essen belegt aktuell den Relegationsrang. A2: Auch hier steht SuS Haarzopf oben - dank des Sieges im Topspiel gegen den Zweiten TGD Essen-West liegt der SuS mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger klar auf Aufstiegskurs, während die TGD wohl in die Relegation geht. Kreis Moers Der TuS Asterlagen befindet sich klar auf Bezirksliga-Kurs. Verfolgre Borussia Veen liegt nunmehr neun Punkte hinter dem Aufstiegsplatz zurück. Kreis Oberhausen Alles läuft auf einen Zweikampf zwischen Arminia Lirich und SuS Oberhausen hinaus. Nur ein Zähler trennt beide Teams, zudem steht am vorletzten Spieltag das direkte Duell an. Kreis Wuppertal-Niederberg Die erste Entscheidung ist gefallen! Der SSVg Heiligenhausen ist die Rückkehr in die Bezirksliga seit dem Wochenende bei 25 Punkten Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz nicht mehr zu nehmen. Und auch Rot-Weiß Wülfrath kann den Sekt kaltstellen, der zweite Aufstiegsrang ist dem SV wohl nicht mehr zu nehmen. Kreis Bochum A1: Mit elf Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr steuert der FC Neuruhrort auf den Bezirksliga-Aufstieg zu. A2: 14 Punkte Vorsprung, ein Spiel mehr - aktuell sieht es nicht so aus, als könnte der SV Langendreer den SV Bommern noch vom Spitzenrang verdrängen. Kreis Dortmund A1: Der VFR Kirchlinde hat gute Karten - den Aufstieg mit einem Fünf-Punkte-Polster aber noch nicht sicher. Im Rennen um den Relegationsrang duellieren sich die punktgleichen Osmanlispor Dortmund und Rot-Weiß Barop. Zwei Zähler dahinter lauert SV Westrich. A2: Zumindest für die Relegation wird es bei der SG Gahmen reichen, das steht bereits fest. Und aller Voraussicht nach auch für den direkten Aufstieg. Fünf Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung fünf Punkte. Also nur noch eine Außenseiterchance für den Zweiten VfR Sölde II, der Platz zwei ansonsten sicher hat. Kreis Gelsenkirchen A1: Es bahnt sich ein völlig offener Dreikampf zwischen der Buer II (66 Punkte), SpVgg Middelich-Resse (66) und SuS Beckhausen (65) um den direkten Aufstiegs- und Relegationsplatz an. A2: Es müsste viel passieren, damit die Sportfreunde Bulmke ihren Vorsprung auf Rang zwei nicht noch verspielen. Dort steht der SSV/FCA Rotthausen, der den Einzug in die Relegation noch nicht ganz sicher hat. Neun Punkte Vorsprung auf Westfalia Gelsenkirchen sind bei zwei bestrittenen Spielen mehr etwas trügerisch. Kreis Herne BV Herne-Süd hat acht Punkte Vorsprung, doch der SV Holsterhausen wartet auf einen Ausrutscher des Tabellenführers. Der Verfolger hat nämlich noch zwei Spiele in der Hinterhand. Kreis Hagen A1: Am letzten Spieltag könnte es zum großen Showdown kommen: Da trifft Spitzenreiter TSV Fichte Hagen auf die SpVg. Hagen II - aktuell ist Fichte mit fünf Punkten vorne, hat aber schon eine Begegnung mehr gespielt. A2: Zwei Zweitvertretungen von Oberligisten scheinen die Aufstiegsfrage unter sich zu klären. Weit vor dem Rest der Liga stehen TuS Ennepetal II und TSG Sprockhövel II. Der drei Punkte Vorsprung von Ennepetal ist irreführend, da der Verfolger noch ein Spiel in der Hinterhand hat und das direkte Duell aussteht.

