Irres C-Liga-Duell: Westfalia Dortmund bestreitet Testspiel gegen Influencer-Klub

Über-Team Westfalia Dortmund nutzt die Winterpause für eine Testspiel-Reise nach Berlin. In der Hauptstadt geht es gegen Delay Sports Berlin.

Der neu gegründete Verein Westfalia Dortmund schreibt bislang eine große Erfolgsgeschichte. In seiner Premierensaison dominiert der Klub die Dortmunder Kreisliga C nach Belieben. 15 Spiele, 15 Siege, 160:7-Tore: Kein Team in Deutschland hat bisher stärker performt als die Mannschaft um Gründer und Kapitän Maurice Temme.

In der Wintervorbereitung wartet ein weiteres Highlight auf die Westfalia: ein Testspiel gegen Delay Sports Berlin. Dann wird der erfolgreichste C-Ligist der Republik auf den wohl bekanntesten treffen.

Delay Sports wurde ebenfalls erst vor der laufenden Saison ins Leben gerufen - von dem populären Streamer Elias Nehrlich (1,1 Millionen Instagram-Follower) und Ex-Profi Sidney Friede (47 Einsätze für Hertha BSC II).

Der Klub nimmt dank einer Sondergenehmigung am Spielbetrieb der Berliner Kreisliga C teil. Mit Kevin Pannewitz gehört sogar ein früherer Bundesligaspieler zum Team. Der Hype ist riesig. Zum ersten Pflichtspiel kamen über 1000 Zuschauer. Mehr als 450.000 Menschen folgen dem Vereins-Account auf Instagram. Zum Vergleich: Die Bundesligisten aus der Hauptstadt kommen mit 259.000 (Hertha) und 197.000 (Union) Folgenden nicht mal annährend auf eine derartige Reichweite. Und: Genau wie die Westfalia ist Delay Sports noch ungeschlagen.

"Ein Mitglied unseres Trainerteams hat den Kontakt zu ihrem Trainer hergestellt. Delay Sports hat richtig Bock, gegen den erfolgreichsten C-Ligisten Deutschlands zu spielen", berichtet Westfalia-Gründer Temme. Ausgetragen wird die Partie am 15. Januar (14 Uhr) in der Hauptstadt. "Aber wir werden schon früher anreisen und das Wochenende auch zum Teambuilding nutzen."

Denn trotz der überaus erfolgreichen Hinserie wollen sich die Dortmunder im Winter verstärken. Mit Eliezer Kany und Matthias Marten stehen bereits zwei hochkarätige Neuzugänge fest. Weitere könnten in den nächsten Tagen folgen.