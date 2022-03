Der Essener Kreisligist SuS Haarzopf hat mit Marco Brings einen weiteren Transfercoup gelandet. Die Präsentation konnte sich ebenfalls sehen lassen.

Marco Brings wechselt im Sommer 2022 vom Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard zu SuS Haarzopf. Das gab der Kreisligist auf spektakuläre Art und Weise bekannt.

„Einfach überragend, dass Marco zu uns kommt. Damit wechselt einer der besten Spieler Essens und Umgebung zu uns. Ich kenne kaum ein technisch versierteren Spieler als ihn! Es macht einfach Spaß ihm beim Fußballspielen zu zu sehen! Zudem ist er auch noch ein Pfundstyp! Ich bin sehr stolz darauf, dass er uns die Zusage gegeben hat", freut sich Trainer Marco Guglielmi.

Marc Enger aus dem Sportausschuss ergänzte: "Ich kenne Marco seit unseren ersten Duellen im Jugendbereich. Er war immer ein Unterschiedspieler, der noch einige Jahre im Tank hat! Ein Spieler, auf den sich alle im Haarzopf freuen dürfen!"

Breaking News bei SuS Sport News

In Anlehnung an PayTV-Sender Sky Sports News, hatten die Essener bei "SuS Sport News" die Breaking News per Video auf ihrem Facebook-Kanal veröffentlicht. Bei seinem ersten Interview im grünen Trikot wurde Brings dabei prompt von einem euphorischem SuS-Fan belagert, der unbedingt ein Selfie mit dem Neuzugang wollte. Alles ein Teil der sehenswerten Inszenierung.





Zum Video

Nach Kreshnik Vladi oder Timo Patelschick ist Brings der nächste namhafte Neuzugang, den der Essener Kreisligsit dieses Jahr bereits vorstellen konnte. Auch die humorvollen Verkündungen sind mittlerweile Standard. Bereits im Dezember 2021 sorgte Haarzopf mit der Pressekonferenz zur Vorstellung von Trainer Marco Guglielmi für einige Lacher.