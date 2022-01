Essener Kreisligist landet mal wieder einen Transfer-Coup

Der SuS Haarzopf hat einen Neuzugang für die nächste Saison vorgestellt. Der Essener A-Kreisligist holt sich jede Menge Oberliga-Erfahrung ins Haus.

Der SuS Haarzopf hat in der Vergangenheit bereits mit einigen Transfer-Coups aufgewartet. Am Sonntagabend war es wieder so weit: Wie der Verein aus der Essener Kreisliga A mitteilte, wird Timo Patelschick in der kommenden Saison für die Haarzopfer auflaufen.

Damit holt sich SuS-Trainer Marco Guglielmi einen Rechtsverteidiger mit der Erfahrung von mehr als 100 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein ins Haus.

"Timo wird in der kommenden Spielzeit die rechte Seite beackern und mit seiner Dynamik und Einsatzfreude die Zuschauer begeistern", sagt sein künftiger Teamkollege Marc Enger über den 28-jährigen Patelschick. "Ein Spieler, der jedes Team weiterbringt. Aber wir freuen uns vor allem auf einen tollen Menschen, der sich ja bereits bestens in Haarzopf auskennt und viele enge Kontakte innerhalb des Vereins pflegt."





Patelschick spielt derzeit für den Bezirksligisten TuS Essen-West, vorher war er über Jahre hinweg für die Spvg. Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein aktiv. 122-mal stand er in der fünften Liga auf dem Feld.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte sportlich einen erfolgreichen Weg in Haarzopf gehen", sagte der Spieler selbst. "Zudem finde ich es toll endlich auch aktiv das Projekt #kickenfürdengutenzweck zu unterstützen und ein Teil davon zu werden. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, den Verein nach vorne zu bringen."

Zuletzt hatten die Haarzopfer in Kreshnik Vladi bereits einen hochkarätigen Neuzugang vermeldet.