Fußball-Kreisligist SuS Haarzopf hat den nächsten Transfer-Hammer veröffentlicht. Kreshnik Vladi wechselt an den Föhrenweg.

Kreshnik Vladi ist ein bekannter Name im Essener Amateurfußball. Sechs Jahre spielte der 32-Jährige beim SV Burgaltendorf, war dort Kapitän und Top-Torjäger. Der Offensivspieler war mit 35 Saisontreffern maßgeblich an der Bezirksliga-Meisterschaft 2017 beteiligt und gewann mit dem SVA zweimal die Essener Hallenstadtmeisterschaft. In der Landesliga traf er 50-Mal in 83 Partien. 2020 wechselte der Routinier zum Oberligisten SpVg Schonnebeck.

Vor rund acht Wochen bat Vladi, der in der laufenden Spielzeit achtmal in der Oberliga zum Einsatz kam, dann um die Auflösung seines bis zum 30.06.2022 gültigen Vertrags. Jetzt ist sein neues Ziel fix: Der Edeltechniker wechselt zum Kreisligisten SuS Haarzopf. Zuletzt sorgten die Essener bereits mit der Verpflichtung von Trainer Marco Guglielmi für Furore.

In der Rückrunde wird Vladi sowohl für die erste Mannschaft (Kreisliga A) als auch für die Ü23 (Kreisliga B, spielen für den guten Zweck) des Vereins auflaufen. Marc Enger, Spieler und Teammanager der Haarzopfer Ü23, bestätigte den Transfer: "Kresh ist ein ganz feiner Kerl, der nach seiner Zeit in der Oberliga mit vielen seiner Freunde gemeinsam Fußball spielen möchte. Und das kann er ja bekanntlich ziemlich gut. Trotz vieler höherklassiger Angebote hat Kresh einfach Bock auf dieses Projekt. Für uns ist das Ganze natürlich eine Riesen-Geschichte."

Traumtor an der Essener Hafenstraße

Seinen größten Moment in der Laufbahn hatte Vladi mit dem SV Burgaltendorf beim Niederrheinpokal-Spiel gegen den Regionalligisten Rot-Weiss Essen im Dezember 2019. Der Torjäger brachte seine Farben nach nur sechs Minuten mit einem traumhaften Heber aus über 30 Metern in Führung und ließ die mitgereisten SVA-Fans an der Hafenstraße jubeln. Trotz der 1:9-Klatsche erntete der 32-Jährige nach dem Abpfiff ein Lob vom damaligen RWE-Trainer Christian Titz.

Über zwei Jahre später freut sich der Angreifer, dass er für Haarzopf auf Torejagd gehen wird. "Für mich passte es einfach perfekt. Ich möchte meinen Teil zum Projekt #kickenfürdengutenzweck der Ü23 beitragen. Zudem spielen viele meiner Freunde in der ersten Mannschaft, die mit Trainer Marco Guglielmi eine spannende Saison vor sich hat!", wird Vladi in der Vereinsmitteilung zitiert.