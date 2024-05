Am Donnerstag konnte die RWE-U19 durch ein 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach in das Finale des U19-Niederrheinpokals einziehen. Nun liegt der Fokus dem Saisonfinale in der Liga.

Nach dem Finaleinzug im U19-Niederrheinpokal war die Euphorie bei Rot-Weiss Essen nur schwer zu bremsen. Dank eines dominanten 5:1-Sieges setzte sich RWE gegen Borussia Mönchengladbach durch. Am Sonntag liegt der Fokus nun wieder dem Saisonfinale der U19-Niederrheinliga. Trainer Simon Hohenberg ist sich der Gefahr der Über-Euphorie bewusst: "Es wird eine brutal knifflige Aufgabe. Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen es jetzt in diesem Moment genießen. Wir machen Freitag frei und trainieren dann wieder Samstagfrüh", erzählte er nach dem Halbfinale am Donnerstag. Am Sonntag (10.30 Uhr) geht es für Rot-Weiss zu Arminia Klosterhardt. Die Arminia kämpft noch gegen den Abstieg, während sich die Essener nur noch mit Schützenhilfe, zum Meister krönen könnten. Aktuell steht Essen auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem TSV Meerbusch, welcher zur viertplatzierten SpVg Schonnebeck reist. Hohenberg ist sich der Schwierigkeit des eigenen Spiels bewusst. Hohenberg rechnet mit schwieriger Aufgabe auf engem Platz "Es wird eine brutal schwierige Aufgabe. Hört sich im ersten Moment vielleicht komisch an, weil wir heute gegen Gladbach gewonnen haben. Es ist ein enger Platz, es wird eine hitzige Atmosphäre sein und viele Zuschauer werden da sein." Auch die Spielweise des anstehenden Gegners wird eine andere sein: "Für sie geht es um den Klassenerhalt und sie werden voraussichtlich ziemlich tief stehen. Wir werden Lösungen finden müssen." Vor allem so kurz nach dem Pokalspiel gegen Gladbach wird diese Aufgabe laut Hohenberg sehr schwierig: "Wir haben natürlich jetzt intensive 90 Minuten hinter uns. Die Jungs haben alles maximal auf dem Platz gelassen. Wir werden sicherlich drei, vier frische Kräfte bringen", kündigte er an. Falls RWE das Duell für sich entscheiden sollte, bräuchte Meerbusch einen Sieg, um Platz eins zu verteidigen. Kaderplanung für die nächste Saison abgeschlossen Aufgrund der DFB-Reform für die Junioren-Ligen in der kommenden Saison, weiß RWE bereits, in welche Richtung es sie in der anstehenden Spielzeit verschlagen wird: in die neue DFB-Nachwuchsliga. Auch deswegen ist die Kaderplanung bereits abgeschlossen. "Wir sind mit unserer Kaderplanung durch. Wir könnten theoretisch noch auf einer Position etwas verändern, müssen aber nicht", erzählte Hohenberg. Unter anderem deswegen kann man sich nun voll und ganz auf die anstehende Aufgabe am Sonntag fokussieren. Die Partie gegen Arminia Klosterhardt beginnt am Sonntag um 11.00 Uhr.

