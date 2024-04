Borussia Dortmund steht im Halbfinale um die deutsche U17-Meisterschaft. Vermutlich geht es nun gegen RB Leipzig.

In der U17-Bundesliga West steht einen Spieltag vor dem Ende der regulären Saison fest, welche beiden Teams in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ziehen.

Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund haben sich für das Halbfinale qualifiziert. Leverkusen gewann gegen Viktoria Köln mit 4:0. Der BVB setzte sich mit 6:0 bei Borussia Mönchengladbach durch.

Dadurch war der 2:0-Derbysieg des FC Schalke gegen Rot-Weiss Essen ohne Bedeutung. Nach dem Einzug in die Runde der letzten vier Teams freute sich BVB-Trainer Marco Lehmann auf der Vereinshomepage über den Sieg und das Erreichen des Halbfinals. "Beide Treffer resultierten aus Ballgewinnen im Mittelfeld. Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Spiele um die Deutsche Meisterschaft."

Und Lars Ricken, Direktor Nachwuchs-Leistungszentrum, ergänzte: "Diese bisher so erfolgreiche Saison wollen wir nach Möglichkeit noch veredeln."

Die Gegner vom BVB und Bayer Leverkusen stehen noch nicht fest. In der U17-Bundesliga Süd/Südwest gibt es einen Spieltag vor dem Ende der Saison einen Zweikampf zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Wobei die Eintracht die beste Ausgangslage hat.

Sie haben einen Zähler mehr als die Bayern und der FCB hat das schwere Spiel gegen den Dritten (VfB Stuttgart) vor der Brust. Frankfurt spielt zu Hause gegen den Zehnten (Jahn Regensburg).

In der U17-Bundesliga Nord/Nordost steht RB Leipzig einen Spieltag vor dem Saisonende als Meister fest. Vier Punkte liegen sie vor dem VfL Wolfsburg.

Für den BVB und Leverkusen geht es nun darum, wer wird Erster, wer wird Zweiter. Am letzten Spieltag wartet auf den BVB das Derby gegen Schalke, Leverkusen muss zu RWE. Zudem geht Leverkusen mit einem Vorsprung von zwei Punkten in die Partie am Samstag (27. April). Vieles spricht daher für Bayer.

Als Zweiter würde der BVB im Halbfinale am Mittwoch, 1. Mai (Hinspiel in Dortmund), und Samstag, 4. Mai, auf RB Leipzig treffen. Leverkusen müsste gegen Frankfurt oder die Bayern ran.