Bayer 04 Leverkusen hat auf den Schalker Sieg vom Samstag reagiert und seinerseits Alemannia Aachen mit 3:0 (2:0) geschlagen. Damit ist das Team von Sven Hübscher wieder Zweiter.

Bayer 04 Leverkusen hat Alemannia Aachen mit 3:0 besiegt und den FC Schalke 04 wieder von Platz zwei verdrängt. Bereits zur Halbzeit stand für das Team von Trainer Sven Hübscher dank eines Doppelpacks von Ken Izekor eine 2:0-Führung auf der Anzeigetafel. Kurz vor Schluss legte Daniel Lang dann noch den 3:0-Endstand nach.

Bayer steht nun bei 45 Punkten, während S04 mit 44 Zählern immer noch sechs vor dem ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach liegt. Aachen bleibt Sechster und verpasste es, den SC Paderborn zu überholen.

Im Fernduell um den zweiten Tabellenplatz und dem damit verbundenen Ticket für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft durfte der FC Schalke 04 am Samstag zunächst vorlegen. Die Mannschaft von Norbert Elgert traf auf den Wuppertaler SV.

So spielten die Teams: Alemannia Aachen: Schmidt - Islamovic, Förster, Abdi, Jashari, Mirgartz, Thykhonow, Tanaka, Fork, Ademi, Kuckertz Bank: Ervens, Avramis, Roßmüller, Pisani, Kpegouni, Sviderskyi, Rashica Bayer 04 Leverkusen: Schlich - Bäuerle, Mbamba-Muanda, okafor, Widlarz, Izekor, Münz, Pesch, Milojevic, Petak, Monamay Nsosemo Bank: Oleniak, Ferati, Kurowski, Flock, Kister, Lang, Eichie

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase war es der WSV, der das erste Signal setzte. Andriy Pedchenko schoss aus 14 Metern ganz knapp rechts am Tor vorbei (22.). Nachdem S04-Mittelfeldmann Max Grüger aus der Distanz das Ziel verfehlt hatte, prüfte Wuppertals Hugo Schmidt Schalke-Keeper Faaris Yusufu. Kurz vor der Pause nahm die Partie an Fahrt auf, es ging aber torlos in die Kabine.

Auch die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte dem WSV: Bradley Ndi köpfte nach einer Ecke knapp über das Tor (50.). Auch wenn Schalke klar feldüberlegen war, hatten sie über weite Strecken wenige Ideen. Bis zur 63. Minute, als Jean Paul Ndiaye eine Ecke in die Maschen zum 1:0 einnickte. Ein Wirkungstreffer, denn die Schalker drückten auf das nächste Tor, und Wuppertal konnte sich von dem Rückstand nicht mehr erholen.

Borussia Dortmund steht schon als West-Meister fest

Bereits vor dem 22. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West stand fest, dass Borussia Dortmund als Staffelsieger in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geht. Den inoffiziellen West-Titel sicherten sich die Dortmunder am Mittwochabend auf der Couch.

Weil Verfolger Bayer Leverkusen im Nachholspiel gegen das Tabellenschlusslicht SC Verl völlig überraschend mit 1:2 verlor, kann der Werksklub den BVB nicht mehr einholen. Damit zieht das Team von Trainer Mike Tullberg zum dritten Mal in Folge als Meister in die Finalrunde ein. Abreißen ließ der BVB am Samstag aber nicht: Bei Fortuna Düsseldorf gab es einen 2:1-Sieg.