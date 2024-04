Der frisch gebackene Staffelsieger Borussia Dortmund schlug am 22. Spieltag Fortuna Düsseldorf. Schalke bleibt dank eines knappen Siegs im Rennen um die Endrunde.

Bereits vor dem 22. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West stand fest, dass Borussia Dortmund als Staffelsieger in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geht. Den inoffiziellen West-Titel sicherten sich die Dortmunder am Mittwochabend auf der Couch.

Weil Verfolger Bayer Leverkusen im Nachholspiel gegen das Tabellenschlusslicht SC Verl völlig überraschend mit 1:2 verlor, kann der Werksklub den BVB nicht mehr einholen. Damit zieht das Team von Trainer Mike Tullberg zum dritten Mal in Folge als Meister in die Finalrunde ein.

Am 22. Spieltag musste der frisch gekrönte westdeutsche Meister gegen Fortuna Düsseldorf antreten und erwischte einen Fehlstart. Nach gerade einmal zwei Zeigerumdrehungen brachte Si-Woo Yang die Fortuna in Front. Mit einem 1:0 ging es auch in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte meldete sich der BVB jedoch zurück und drehte die Partie: Der eingewechselte Charles Herrmann erzielte das 1:1 (56.). Nur wenige Minuten später brachte Danylo Krevsun die Borussia in Front (66.) und markierte gleichzeitig den 2:1-Endstand aus Sicht der Dortmunder.

Schalke bleibt dank Sieg im Endrunden-Rennen

Im Fernduell mit Bayer Leverkusen um den zweiten Tabellenplatz und dem damit verbundenen Ticket für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft durfte der FC Schalke 04 vorlegen. Die Mannschaft von Norbert Elgert traf auf den Wuppertaler SV. Nach einer zerfahrenen Anfangsphase war es der WSV, der das erste Signal setzte. Andriy Pedchenko schoss aus 14 Metern ganz knapp rechts am Tor vorbei (22.). Nachdem S04-Mittelfeldmann Max Grüger aus der Distanz das Ziel verfehlte, prüfte Wuppertals Hugo Schmidt Schalke-Keeper Faaris Yusufu. Kurz vor der Pause nahm die Partie an Fahrt auf, es ging aber torlos in die Kabine.

Auch die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte dem WSV: Bradley Ndi köpfte nach einer Ecke knapp über das Tor (50.). Auch wenn Schalke klar feldüberlegen war, hatten sie über weite Strecken wenige Ideen. Bis zur 63. Minute, als Jean Paul Ndiaye eine Ecke in die Maschen zum 1:0 einnickte. Ein Wirkungstreffer, denn die Schalker drückten auf das nächste Tor, und Wuppertal konnte sich von dem Rückstand nicht mehr erholen. Damit verdrängen die Knappen Bayer 04 zumindest vorübergehend vom zweiten Rang.

VfL Bochum schlägt Köln

In der dritten Partie des Vormittags setzte sich der VfL Bochum mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln durch. Der Revierklub erwischte den besseren Start und ging dank eines Tores von Lennart Koerdt (15.) in Führung. Eligius Hounsa erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (63.). Der Effzeh in der 81. Minute dank eines Treffers von Fayssal Harchaoui noch einmal ran, Joel Schlotter machte aber in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Um 13 Uhr trifft der SC Paderborn auf Viktoria Köln. Zudem empfängt das Schlusslicht SC Verl Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag möchte sich Bayer Leverkusen den zweiten Platz mit einem Sieg gegen Alemannia Aachen zurückerobern. Komplettiert wird der Spieltag mit der Begegnung Arminia Bielefeld gegen den MSV Duisburg.