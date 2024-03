Der Kader für die kommenden Länderspiele der deutschen U20-Nationalmannschaft steht. Zwei Schalke-Talente wurden nominiert.

Mit seinem sehenswerten Treffer in der Nachspielzeit zum 3:3 rettete Keke Topp dem FC Schalke 04 am Wochenende einen Punkt im Zweitliga-Spiel gegen den SC Paderborn und sammelte Argumente für weitere Einsätze im Profiteam.

Nun folgten weitere erfreuliche Nachrichten für den 19 Jahre alten Stürmer. Der deutsche U20-Nationaltrainer Hannes Wolf berief Topp ins Aufgebot für die anstehenden Länderspiele. Der Schalke-Youngster wird zum zweiten Mal mit dabei sein.

Bei seiner ersten Teilnahme im vergangenen Herbst gelang Topp gleich ein Treffer bei seinem Debüt. Zum folgenden Lehrgang wurde er allerdings nicht eingeladen. Jetzt darf sich der gebürtige Bremervörder wieder im Nationaltrikot beweisen.

Bei der Anreise könnte Topp eine Fahrgemeinschaft mit einem Teamkollegen bilden. Denn auch Yusuf Kabadayi wurde eingeladen. Der Flügelflitzer, mit einem Doppelpack Matchwinner beim 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli Anfang März, steht bereits bei fünf Einsätzen für die U20. Zeitnah könnten weitere hinzukommen.

U20 vor zwei Länderspielen gegen Frankreich

Weitere Talente der Revierklubs schafften es nicht in den Kader. Zumindest nicht auf Anhieb. Mit Silas Ostrzinski und Julian Hettwer stehen zwei Spieler aus der U23 von Borussia Dortmund auf Abruf bereit.

Außerdem im Aufgebot: Hendry Blank (RB Salzburg) und Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), die bis zum Winter und bis zum vergangenen Sommer beim BVB ausgebildet wurden. Auch Mattes Hansen, der vor der laufenden Saison aus der Schalke-Jugend zum SC Paderborn wechselte, nimmt am Lehrgang teil.

Für die DFB-Junioren geht es nach Spanien. An der Mittelmeerküste bestreiten sie einen Länderspiel-Doppelpack gegen Frankreich (22. März und 25. März). "Zum Abschluss der U 20-Saison haben wir die Möglichkeit, uns in zwei Länderspielen gegen Frankreich noch einmal auf höchstem Niveau zu messen", erklärt Trainer Wolf. "Darauf freuen wir uns sehr. Wie immer steht für uns die Entwicklung jedes Einzelnen im Vordergrund. Wir wollen aber auch in den Mannschaftsprozessen sowohl im Training als auch im Spiel top sein."