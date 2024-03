U19-Bundesliganjhdhfuh: Schalke vor schwerstem Restprogramm - Elgert legt Fokus auf Freiburg

Die U19 des FC Schalke 04 bleibt auf Kurs Finalrundeneinzug. Sechs Spieltage vor Schluss haben die Knappen allerdings das härteste Restprogramm der Top-Teams.

Es geht heiß her in der U19-Bundesliga West. Borussia Dortmund ist schon so gut wie sicher in der Finalrunde. Dahinter tummeln sich allerdings mehrere Streithähne, die sich den zweiten Platz schnappen wollen und damit ebenfalls um die Deutsche Meisterschaft kämpfen könnten.

Die U19 des FC Schalke 04 ist mittendrin statt nur dabei. Der S04 belegt aktuell Platz zwei und hat Bayer Leverkusen den Rang abgelaufen. Am nächsten Spieltag gibt es das direkte Duell zwischen den Top-Teams. Ein Schlüsselduell für die Restrunde?

Trainer-Legende Norbert Elgert macht sich noch keinen Kopf: "Bei Leverkusen sind wir noch überhaupt nicht. Wir haben in der kommenden Woche ein extrem wichtiges Pokalspiel zu bestreiten."

Verständlich, da der FC Schalke 04 noch im DFB-Pokal vertreten ist und am kommenden Samstag (16. März) den SC Freiburg im Halbfinale empfängt. Die Breisgauer spielen in Baden-Württemberg zwar nicht in der Bundesliga, doch sie haben gezeigt, wozu sie fähig sind.

Daher ist Elgert stets auf der Hut: "Sie haben zum Beispiel Leverkusen rausgehauen. Vom Level ist das sicherlich eine A-Jugend-Bundesliga-Truppe. Sie dominieren auch ihre Liga mit haushohen Siegen. Wir werden nun erstmal regenerieren und dann gilt der Fokus einzig und allein Freiburg."

Werfen wir dennoch mal einen Blick voraus. Allgemein hat es das Restprogramm der Schalker mächtig in sich. Mit Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf kommen vier der letzten sechs Gegner aus dem obersten Drittel des Tableaus. Die Knappen müssen von der tabellarischen Situation den definitiv schwierigsten Endspurt hinlegen.

Mut sollte den Knappen jedoch machen, dass es im bisherigen Saisonverlauf gegen die großen Gegner meist positiv endete. Im Hinspiel gewann die Elgert-Elf mit 2:1 gegen Leverkusen, 3:0 gegen Düsseldorf und holte ein 1:1-Remis gegen die Fohlenelf. Einzig und allein gegen das absolute Spitzenpferd der Liga, den BVB, setzte es eine knappe 1:2-Niederlage.

Der 67-Jährige betont jedoch, "dass wir uns nicht verrückt machen mit dem zweiten Platz. Wenn es klappt, dann klappt es. Entscheidend ist, dass wir bis dahin unser Bestes gegeben haben. Dann wird sich alles von selbst regeln."

Es bleibt also abzuwarten, wie die Elgert-Elf in den April startet. Fakt ist: Mit einem dauerhaften Auftreten, wie es gegen die Alemannia Aachen gelang (5:0), wird der S04 definitiv einer der ersten Anwärter auf Platz zwei sein.