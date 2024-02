Die U19 des KFC Uerdingen kommt nicht raus aus der abstiegsbedrohten Tabellenregion. Gegen St. Tönis setzte es die dritte Pleite im dritten Pflichtspiel des neuen Jahres.

Es will nichts gelingen bei der U19 des KFC Uerdingen. Das Jahr 2024 meint es bisher wirklich nicht gut mit der Elf von Adalet Güner. Gegen St. Tönis, die nach wie vor auf einem direkten Abstiegsplatz stehen, setzte es eine 0:3-Klatsche.

Statt des ersten Erfolges im neuen Kalenderjahr droht der KFC in eine erneute Krise zu stürzen. Der Auftritt gegen den abstiegsbedrohten St. Tönis, abermals viel zu wenig.

"Das war mit Abstand die schlechteste Leistung, die ich von uns gesehen habe. Keiner, bis auf den Torhüter, hatte Tagesform. In allen Bereichen auf dem Platz haben wir dumme und einfache Fehler gemacht. Dazu kommt dann noch ein unnötiges Nachtreten von uns, das zu einer Roten Karte führte. Ein Tag zum Vergessen", so ein angefressener Güner.

Bei dem KFC Uerdingen bleibt dasselbe Problem bestehen, das sie bereits die gesamte Spielzeit über plagt. Mit 44 Gegentoren aus 16 Partien, stellt der KFC die drittschlechteste Defensive der Liga. Das sind 2,75 Treffer pro Spiel, die die Blau-Roten schlucken. Die drei Treffer von St. Tönis schon dazu gerechnet.

Güner erwartet weiterhin ein enormes Stück Arbeit: "Wir kriegen dieses Problem einfach nicht in den Griff. Man muss sich auch selbst eingestehen, dass die Qualität im hinteren Drittel einfach fehlt. Daher müssen wir auch in den nächsten Wochen unser Hauptaugenmerk auf die Verbesserung unserer Defensivarbeit legen."

Nach den drei Niederlagen zum Auftakt ins neue Jahr, verschiebt sich auch der Fokus des KFC: "Ich habe den Jungs schon vermittelt, dass wir nur noch nach unten gucken werden. Es geht darum, den Abstieg zu verhindern.", so Güner.

Mammutaufgabe am Wochenende

Einfacher wird es beim besten Willen nicht. Als Nächstes muss Uerdingen zu einem der absoluten Top-Teams der Niederrheinliga: dem TSV Meerbusch. Mit 41 Punkten steht der TSV hinter RWE an der Spitze. Einzig und allein das Torverhältnis hält das Team von der Hafenstraße am Platz an der Sonne.

Bereits in der vergangenen Woche erwähnte Güner, dass Meerbusch zu einem der Teams gehört, welches er auf einem noch höheren Niveau sieht, als den Großteil der Liga.

Daher sieht der Trainer seine Mannschaft enorm gefordert: "Meerbusch wird eine unfassbar schwere Aufgabe. Wir müssen aus einer kompakten Hintermannschaft heraus agieren. Das Ziel muss sein, so lange wie möglich die Null zu halten und offensiv zu Nadelstichen zu kommen. Eventuell können wir dann die Überraschung landen. Das Zeug dazu hätten die Jungs."