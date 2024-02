Die U19 des KFC Uerdingen erwischte mit null Punkten aus zwei Partien einen bescheidenen Start ins Kalenderjahr 2024. Wir haben mit Trainer Adalet Güner gesprochen.

Die U19 des KFC Uerdingen wurde in der Niederrheinliga zweimal zum Start ins neue Jahr baden geschickt. Zuerst verlor man den Jahresauftakt gegen die Spvg Schonnebeck mit 1:3, darauf folgte die 0:2-Pleite gegen die SG Unterrath.

"Das waren Spiele auf Augenhöhe, in denen wir jeweils mit Sicherheit mehr als nur ein Remis verdient gehabt hätten. Am Ende lag es an eigenem Unvermögen und eben auch Pech", bewertet Adalet Güner, Coach der U19 des KFC, die Partien. Die Ergebnisse mögen zwar sehr negativ sein, doch zu Beginn der Saison sah die Lage des KFC noch deutlich dramatischer aus.

An den ersten sieben Spieltagen bewegten sich die Uerdinger ausschließlich auf dem letzten Tabellenplatz. Mit dem Trainer- und Systemwechsel von Güner kam frischer Wind in die Gefilde der Blau-Roten. Mittlerweile belegt die U19 Platz sieben und agiert deutlich stabiler.

Die Diskrepanz zu den Top-Teams der Niederrheinliga scheint kleiner geworden zu sein. So sieht das auch Güner: "Wir müssen uns auf keinen Fall vor irgendeiner Mannschaft verstecken. Meerbusch, RWO und RWE sehe ich zwar noch eine Stufe höher vom Niveau, doch auch diese drei Teams können wir mit unsere Qualität schlagen."

St. Tönis ist der kommende Gegner. Dort will Güner mit seine Truppe wieder ein Erfolgserlebnis einstreuen und das Jahr 2024 so richtig starten: "Dort können wir das Ruder rumreißen. St. Tönis dürfen wir aber auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben zwei, drei gute Jungs vorne drin, die weh tun können. Wir müssen von Anfang an gegenhalten und im besten Fall die drei Punkte holen."

Drei Punkte wären essenziell für die Uerdinger, die darauf hoffen, einen Platz gutzumachen, um "am Ende eben nicht auf einem Relegationsplatz zu stehen".

Die Frage, die sich heutzutage vermehrt stellt, ist die nach der Qualität der Spieler. Reicht das Potenzial und Können für die erste Mannschaft? Es ist kein Geheimnis, dass der KFC Uerdingen nicht im Geld badet und demnach vermehrt auf die eigene Jugend setzen muss.

Güner gibt ein wenig Entwarnung und versichert, dass in der U19 einige Akteure schlummern, die für die Oberliga infrage kämen: "Es haben schon circa sechs bis acht Spieler von mir eine Einheit bei der ersten Mannschaft mitmachen dürfen. Das Ziel ist es definitiv, mindestens zwei Jungs oben zu integrieren."

Der Coach nennt auch zwei Namen, die bereits in der U19 stark auf sich aufmerksam gemacht haben: "Rashad Ouro-Akpo wurde beim Hallenturnier, bei dem wir für die Oberliga-Mannschaft mitgemacht haben, Spieler des Turniers. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Kicker. Julian Keibel sei ebenfalls genannt, der bei uns schon in einigen Partien den Unterschied ausgemacht hat."