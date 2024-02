Schalke U19: Vor Derby gegen den BVB - Elgert hofft auf Rückkehrer

Am kommenden Mittwoch kommt es in der U19-Bundesliga West zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. S04-Trainer Norbert Elgert freut sich auf die Partie.

Am kommenden Mittwochabend (18:30 Uhr) kommt es in der U19-Bundesliga West zum Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Während Schwarzgelb von der Tabellenspitze grüßt, belegt Königsblau in der Tabelle den zweiten Platz. S04-Trainer Norbert Elgert hofft darauf, dass einige der bislang verletzten Spieler auf den Platz zurückkehren können.

In der Liga gewannen die Schalker zuletzt drei Spiele in Serie. Am Sonntag gab es einen 3:0-Sieg gegen den Tabellenletzten SC Verl. „Wir werden uns gut regenerieren und das wird Dortmund sicherlich auch machen. Wir haben nicht viel Zeit, um das Spiel zu analysieren und wir hoffen, dass der ein oder andere Spieler wieder bei uns dabei sein kann”, erklärte Elgert im Vorfeld des Derbys.

Für Zaid Amousso-Tchibara reichte es gegen Verl für einen Kurzeinsatz. Dennoch sind für das Spiel gegen Dortmund weitere Schalker Akteure fraglich. „Tchibara war verletzt und sein Kurzeinsatz gegen Verl lief eigentlich ganz gut. Mika Khadr fehlt uns in der Innenverteidigung sehr und wir wissen bei ihm noch nicht, ob er gegen Dortmund dabei sein kann. Philip Buczkowski und Berkay Karaca sind ebenfalls verletzt und werden definitiv nicht dabei sein können”, verriet Elgert.

Sepp Herberger hat früher schon gesagt, dass man jedes Spiel zu 100 Prozent angehen muss und das wird auch in dieser Englischen Woche unsere Aufgabe sein. Norbert Elgert

Dennoch freut sich der Trainer aufgrund der „gesunden Rivalität” beider Mannschaften auf eine gute Partie. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Westfalenpokal im März vergangenen Jahres ging mit 3:0 an den S04. Obwohl es sich um ein kleines Revierderby handelt, blieb Elgert in Bezug auf die kommende Partie pragmatisch.

„Für mich ist jedes Spiel ein wichtiges Spiel”, erklärte der Schalker Trainer. „Sepp Herberger hat früher schon gesagt, dass man jedes Spiel zu 100 Prozent angehen muss und das wird auch in dieser Englischen Woche unsere Aufgabe sein.”

Nachdem die U19 von Borussia Dortmund gegen MSK Zilina aus den Play-offs der Youth League geflogen ist, schossen sich die Borussen in der Liga beim 7:1-Erfolg gegen den Wuppertaler SV und beim 4:1-Sieg gegen Fortuna Köln den Frust von der Seele. Mit 51 erzielten Toren ist die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga. Hinzu stellt der BVB mit nur neun Gegentoren die sicherste Abwehr.

„Sicherlich hat der BVB ganz andere Möglichkeiten als wir, aber das möchte ich ihnen gar nicht vorwerfen. Sie machen ihre Sache schon gut”, so Elgert. Weitere Infos über den Sieg der Schalker gibt es hier.