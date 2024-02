Während Borussia Dortmund an der Tabellenspitze der A-Junioren Bundesliga West seine Kreise zieht, kann Leverkusen gegen den VfL Bochum nicht folgen.

Am ersten Februarwochenende startet auch die A-Junioren-Bundesliga West mit ihrem 15. Spieltag in das Jahr 2024. Am Samstag (3. Februar) standen drei Partien auf dem Fahrplan.

Unter anderem musste die U19 des VfL Bochum beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen antreten. Die Werkself kam besser in die Partie und ging dann auch folgerichtig in Führung, David Widlarz veredelte einen guten Spielzug über die linke Seite nach einer Hereingabe frei vor VfL-Torwart Hugo Rölleke (38.). Doch es sollte mit einem 1:1 in die Kabinen gehen: In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs köpfte VfL-Torjäger Mohammad Mahmoud über den Innenpfosten den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt waren es dann erneut die Gäste, die sogar nachlegen konnten. Wieder wurde Mahmoud mit zu viel Platz bedient, diesmal war er mit dem Fuß zur Stelle (51.) und markierte mit seinem elften Saisontreffer das 2:1 für den VfL. Doch auch die Leverkusener konnten ausgleichen, beim Schuss des eingewechselten Kerim Alajbegovic (67.) rutschte der Ball unglücklich unter Rölleke durch. Bei dem 2:2 blieb es auch. Das erste Remis für die Werkself.

Spitzenreiter Borussia Dortmund - letzte Woche mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Paderborn - wollte diese Vorlage nutzen und bei Alemannia Aachen den Vorsprung auf Bayer weiter ausbauen. Doch auch der BVB mühte sich. Nach torlosen ersten 45 Minuten sah die Alemannia früh im zweiten Durchgang Gelb-Rot (John Pisani, 47.). Die Überzahl nutzte Paris Brunner (75.) zum 1:0, zu mehr ließ es die Alemannia nicht kommen. Dennoch baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf Leverkusen auf acht Zähler aus.

In der dritten Partie des Tages spielte Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Als Tabellendritter wollte die Borussia ebenfalls vom Leverkusener Remis profitieren und Boden gut machen. Das gelang den Fohlen, Flavjo Hoxha (14.) und David Arize (42.) hießen die Gladbacher Torschützen beim 2:0-Heimsieg. Damit konnten sie den Rückstand auf Bayer 04 und Tabellenplatz zwei auf drei Zähler verkürzen.