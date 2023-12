Youth League: Playoff-Gegner des BVB steht fest

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund ist in die Playoffs der Youth League eingezogen. Jetzt steht fest, auf welches Team der BVB trifft.

In der K.o.-Runde der Youth League gehört Borussia Dortmund inzwischen zum Inventar. Zum vierten Mal in Serie überstanden die BVB-Junioren in dieser Saison die Gruppenphase - und das trotz der hochkarätigen Konkurrenz von Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United.

Als Tabellenzweiter hinter Milan lösten die Borussen das Ticket für die Playoffs. Seit diesem Dienstag ist klar, wer nun auf die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg wartet. Es geht zu MSK Zilina, dem Meister der slowakischen Jugendliga.

Die Partie ist noch nicht genau terminiert. Der 6. und 7. Februar kommen als Austragungstermin infrage. Ein Rückspiel gibt es nicht, der Sieger zieht ins Achtelfinale der Youth League ein. Alle Tabellenersten der Gruppenphase haben die Teilnahme an der Runde der letzten 16 bereits sicher.

Anders als der BVB hat sich Zilina nicht über die Champions-League-Teilnahme seiner Profimannschaft für die Youth League qualifiziert, sondern als Titelträger der heimischen Liga. Auf dem sogenannten Meisterschaftsweg zogen sie durch Siege gegen Paphos FC und Sparta Prag in die Zwischenrunde ein.

"Ein interessanter und neuer Gegner für uns. Mit Zilina erwartet uns ein offensiv eingestelltes Team, das in vier Spielen bereits zwölf Tore erzielen konnte, aber auch sechs Gegentreffer hinnehmen musste", kommentiert Trainer Mike Tullberg die Auslosung.

In den vergangenen beiden Spielzeiten schaltete der BVB in der K.o.-Phase hochkarätige Gegner wie Paris oder Manchester United aus und schaffte es bis ins Viertelfinale des Wettbewerbs. Dort scheiterte er jeweils knapp - erst an Atletico Madrid (0:1), dann an Hajduk Split (9:10 n. E.). Soll in dieser Spielzeit die nächste Erfolgsgeschichte folgen, müssen die Borussen zunächst die Hürde MSK Zilina.

Die Playoff-Begegnungen der Youth League im Überblick

FC Basel - FC Bayern München

FC Nantes - FC Sevilla

Mainz 05 - FC Barcelona

FC Midtjylland - RB Leipzig

AZ Alkmaar - Atletico Madrid

Partizan Belgrad - SC Braga

Olympiakos Piräus - Inter Mailand

MSK Zilina - Borussia Dortmund