Knappenschmiede: Zwei Talente bleiben Schalke erhalten

Der FC Schalke 04 schraubt an der Zukunft und hat den Vertrag von zwei Talenten aus dem U17-Kader verlängert.

Es läuft bei den U17-Junioren des FC Schalke 04. Mit dem 2:0-Sieg über den VfL Bochum verabschiedeten sie sich am Wochenende als Tabellenführer der B-Junioren-Bundesliga West in die Winterpause.

Zwei Säulen des Erfolgs in der Mannschaft von Trainer Thomas Bertels: Torwart Nick Bodon und Defensivspieler Jonas Zgorecki. Das Duo soll auch zukünftig eine wichtige Rolle bei den Königsblauen einnehmen. Beide Spieler haben ihre Verträge bei S04 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit, ohne auf Laufzeiten oder andere Details einzugehen.

"Nick ist der Kapitän der U17 und ein starker Rückhalt für die Mannschaft. Jonas ist ein Defensivallrounder und eine verlässliche Größe in der Verteidigung", lobt Nachwuchschef Mathias Schober die beiden Youngster in einer Vereinsmitteilung. "Wir sind froh, dass sich beide Jungs auch weiterhin für den FC Schalke 04 entschieden haben."

Der 16 Jahre alte Bodon kam im Sommer 2022 vom MSV Duisburg nach Gelsenkirchen. In dieser Saison trägt er die Kapitänsbinde und steht beim defensivstärksten Team der Liga zwischen den Pfosten - erst zwölf Gegentreffer kassierten die Knappen an den ersten 18 Spieltagen. Daran hat auch Innenverteidiger Zgorecki einen Anteil. Der ebenfalls 16-Jährige gehörte bislang an allen Spieltagen zur Startelf des Bertels-Teams. Er spielt seit 2020 am Berger Feld.

Schon Anfang des Monats hatten die Schalker zwei weitere Talente aus der B-Jugend über den Sommer hinaus an den Verein gebunden. Sowohl Abwehrmann Vincent Carus als auch Mittelfeldspieler Luca Vozar unterzeichneten neue Arbeitspapiere.

Ehe sie wieder mit ihren Teamkollegen in Pflichtspielen auf dem Rasen stehen, geht es für die S04-Youngster in die zweimonatige Winterpause. Mit dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg beginnt am 18. Februar die heiße Saisonphase und der Kampf um die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft.