VfL Bochum: Butscher über die Entwicklung der U19: „Unsere Spielweise ist komplex”

Die U19 des VfL Bochum befand sich zuletzt im Aufwind. Cheftrainer Heiko Butscher sprach kurz vor der Winterpause über die Entwicklung seiner Mannschaft.

Wenn die U19 des VfL Bochum am kommenden Sonntag (13 Uhr) Alemannia Aachen empfängt, wird sie es mit breiter Brust tun. Am vergangenen 13. Spieltag gewannen die jungen Bochumer unter der Leitung von Cheftrainer Heiko Butscher nach einer glänzenden Leistung mit 3:0 (2:0) gegen den SC Verl.

Im letzten Spiel des Jahres wollen Butscher und seine Mannschaft das Jahr bestmöglich beenden und gegen Aachen den zweiten Dreier in Serie einfahren. Vor allem, weil die Bochumer nach Aussage des Trainers in der Hinrunde „zu viele Ergebnisse weggeschenkt haben.”

Bislang konnten die Bochumer in den vergangenen 13 Partien nur 13 Punkte erspielen, auch wenn die Formkurve des VfL in den letzten Wochen stark nach oben zeigte. Dennoch wünscht sich der Trainer, dass seine Mannschaft weiter hart an sich arbeitet.

„Die Gesamtentwicklung der Mannschaft und ihre Spielweise sind okay. Ich wünsche mir an manchen Stellen dennoch mehr Lerneffekte. Vor allem die Sachen, die wir uns im Training erarbeiten, müssen wir auf dem Platz besser umsetzen”, verriet Butscher.

Zwar ist der ehemalige Bundesligaprofi mit der Leistungssteigerung seiner Schützlinge in den vergangenen Wochen zufrieden, die teilweise schlechten Ergebnisse aus der Hinrunde sind dem Trainer jedoch ein Dorn im Auge. Die bislang acht Saisonniederlagen sind aus Sicht der ambitionierten Bochumer einfach zu viel.

„Insgesamt bin ich mit der Entwicklung in Bezug auf unsere Spielweise zufrieden, auch wenn es sich oft nicht in den Ergebnissen widergespiegelt hat. Wir sind natürlich ein Stück weit enttäuscht, dass wir so weit nach unten gerutscht sind, jedoch ist unsere Spielweise auch komplex, sodass wir in manchen Bereichen etwas länger brauchen”, erklärte Butscher weiter.

Auch in der vergangenen Spielzeit brauchten Bochums U19-Spieler eine gewisse Zeit, um so richtig in Fahrt zu kommen. Im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Aachen und in der darauffolgenden Rückrunde will der VfL auf dem Rasen ein anderes, besseres Gesicht zeigen.

„Ich hoffe, dass unsere Spielweise gegen Aachen und in der Rückrunde richtig zündet, denn wir müssen immer weiter dranbleiben und uns Woche für Woche pushen. Wir haben gute Jungs mit einer guten Qualität. Wir müssen diese Qualität nur konstant abrufen können und dann sind wir auf einem guten Weg”, so Butscher.