U19-Bundesliga West: Bochum brilliert gegen Verl - „Die Qualität hat gestimmt”

Am 13. Spieltag der U19-Bundesliga West setzte sich der VfL Bochum mit 3:0 gegen den SC Verl durch. VfL-Trainer Heiko Butscher war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Die U19 des VfL Bochum befindet sich im Aufwind. Nach dem 1:1 gegen den MSV Duisburg gewann die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Butscher am 13. Spieltag der U19-Bundesliga West mit 3:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten SC Verl.

Die Bochumer zeigten dabei eine bärenstarke Leistung und waren über die gesamten 90 Minuten die bessere Mannschaft. Nach einer druckvollen Anfangsphase brachte Julian Yao Mawuli Etse die Gastgeber nach einem Eckball in Führung. Stürmer Mohammad Mahmoud erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt der Partie setzte Luca Erdelkamp in der 66. Minute, nachdem sich der Mittelfeldspieler den Ball sehenswert selbst vorlegte und mit einem starken Abschluss das 3:0 erzielte.

Bochums Cheftrainer Butscher war mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem Spiel sehr zufrieden. „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr gutes Spiel von uns. Wir sind souverän in Führung gegangen und haben so gut wie gar nichts zugelassen”, bilanzierte Butscher.

Besonders die Abwehrleistung der Bochumer stimmte den Trainer positiv. „Mir hat besonders gut gefallen, dass wir von Beginn an in der Defensive sehr gut gearbeitet haben. Das ist die Basis, denn wenn du defensiv gut denkst, spielst du auch dementsprechend in der Offensive. Gegen Verl waren viele gute Sachen dabei, aus denen wir sehr viel herausziehen können”, erklärte Butscher.

Die Emotionen und die Mentalität waren da und die Qualität auf dem Platz hat einfach gestimmt. Heiko Butscher

Trotz der starken Leistung seiner Mannschaft gab es für Butscher auch einen Kritikpunkt, nämlich die Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten. Während der Partie geriet SC-Keeper Laurin Wiedemann teilweise stark unter Beschuss und konnte durch seine starken Paraden, wie in der 74. beim Versuch von Bochums Adam Tolba, Schlimmeres aus Sicht der Gäste verhindern.

VfL Bochum: Rölleke - Bernsdorf (90. Kalkoff), Dabrowski, Anubodem (90. Klinke), Etse - Erdelkamp, Njike Nana, Boafo (85. Peters), Koerdt, Tolba (85. Mohamadou) - Mahmoud (85. Hounsa) Rölleke - Bernsdorf (90. Kalkoff), Dabrowski, Anubodem (90. Klinke), Etse - Erdelkamp, Njike Nana, Boafo (85. Peters), Koerdt, Tolba (85. Mohamadou) - Mahmoud (85. Hounsa) SC Verl: Wiedemann - Massmann, Faltyn, Kautschor, Brinkmann - Boldin (38. Galas), Bochmann, Rüger, Hajiyev (38. Müller) - Hartmann (74. Derin), Kubovic (75. Babir) Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch Tore: 1:0 Etse (7.), 2:0 Mahmoud (38.), 3:0 Erdelkamp (66.)

„Das einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war die Chancenverwertung, denn wir hätten gut und gerne noch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können. Insgesamt hat es mir aber gut gefallen, auch weil wir das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt haben. Die Emotionen und die Mentalität waren da und die Qualität auf dem Platz hat einfach gestimmt”, schwärmte der Trainer.

Am kommenden Sonntag (10. Dezember, 13 Uhr) startet für die Bochumer das letzte Spiel vor der Winterpause. Bei der letzten Partie des Jahres wird der VfL zuhause auf Alemannia Aachen treffen.