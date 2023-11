U17-Bundesliga West: RWE mit Kantersieg, S04 schnuppert an Tabellenspitze

Am 14. Spieltag der U17-Bundesliga West verspielt Tabellenführer Leverkusen zwei wichtige Punkte gegen den BVB. Schalke festigt sich in der Spitzengruppe, RWE schießt Bielefeld ab.

Bayer 04 Leverkusen verpasste es am 14. Spieltag der U17-Bundesliga West an der Spitze davonzuziehen. Der erste Verfolger FC Schalke 04 holte einen wichtigen Heimdreier, Rot-Weiss Essen zeigte sich in bester Torlaune.

Beim Duell zwischen dem Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund holte der BVB einen 0:2-Rückstand auf. Francis Onyeka (16., 28.) brachte die Leverkusener im ersten Durchgang per Doppelpack in Führung. Noch vor der Halbzeit konnte Ousmane Diallo (30.) den Anschlusstreffer erzielen. In Halbzeit zwei sorgte Fritz Henri Fleck mit seinem Treffer in der 61. Minute für den 2:2-Endstand. Durch das Unentschieden bleibt Leverkusen weiterhin an der Tabellenspitze mit 34 Zählern.

Der FC Schalke 04 gewann unterdessen mit 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Für die Königsblauen erzielte Alan Takoudjou Somolinos in der 33. Spielminute das goldene Tor. Die Schalker festigten durch den Erfolg den zweiten Tabellenplatz und der Abstand zu Spitzenreiter Leverkusen beträgt nur noch zwei Punkte.

Den fünften Sieg in Serie fuhr der VfL Bochum gegen den VfB Waltrop ein. Zwar gerieten die Bochumer früh durch ein Tor von Tyron Joe Uchenna Ohaji in Rückstand, jedoch machten Jan Honert (12.), Jaden Kibbe (37.) Luis Raphael Pick (66.) und Ege Mikail Varil (90.) durch ihre Treffer den 4:1-Auswärtssieg perfekt. Der VfL steht mit 30 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

RWE und SCP feiern Schützenfeste - Derbysieg für Gladbach

Beim Spiel zwischen dem SC Paderborn und Viktoria Köln wurden die Kölner mit 5:0 (3:0) abgefertigt. Pedro Jose Restrepo Naranjo (7., 36., 39.) erzielte im ersten Durchgang einen Dreierpack. Auch nach dem Seitenwechsel ließ der SCP nicht locker und legte durch einen Doppelpack von Luca Üstün (64., 67.) weitere Treffer nach.

Das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ging mit 2:0 (2:0) an die Borussia. Can Armando Güner (9., 39.) avancierte durch seinen Doppelpack zum Matchwinner. Für die Gladbacher war der Erfolg der nunmehr dritte Sieg in Serie. Zuvor gewannen die “Fohlen” mit 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf und mit 3:1 gegen Borussia Dortmund.

Bei der letzten Partie des Spieltags zwischen Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld zeigte sich RWE von seiner besten Seite. Die Essener gewannen mit 4:1 (3:1) durch Tore von Qi Xiang Leon Chen (15.), Mats Preßler (32.) und Boran Özbek (39., 53.). Für RWE bedeutete der Erfolg den sechsten Saisonsieg. Mit einem Torverhältnis von 34:26 und 21 Punkten stehen die Essener auf dem sechsten Tabellenrang.