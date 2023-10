BVB-U19 auf Rekordkurs: "Was da auf uns zugekommen ist, war keine Laufkundschaft"

9 Spiele in der A Junioren Bundesliga West und 9 Siege mit einem Torverhältnis von 30:2 – Die U19 von Borussia Dortmund dominiert die Liga.

Seit der Einführung der A-Junioren Bundesliga West zur Saison 2003/2004 konnten sich der FC Schalke 04 (7x), Borussia Dortmund (5x), Bayer Leverkusen (3x), der VfL Bochum (2x) und der 1. FC Köln (2x) zum Staffel-Sieger krönen. Bislang ist in der Spielzeit 2023/2024 der BVB-Nachwuchs auf bestem Wege nach 26 Spieltagen erneut an der Tabellenspitze zu stehen. Es wäre die dritte West-Meisterschaft in Folge.

Die schwarz-gelbe U19 gibt nach neun Spieltagen ein Rekordtempo vor und ist auf Kurs den ligainternen Punkterekord aus der Saison 2006/2007 zu brechen. Damals schaffte es Bayer Leverkusen 69 Punkte zu holen (mit einer Tordifferenz von +57). Die Werkself hatte zum selbigen Zeitpunkt (nach neun Spieltagen) bereits ein Unentschieden und eine Niederlage zu beklagen. Dortmund steht noch ohne Punktverlust da.

Mike Tullberg, Trainer der BVB-Junioren, weiß: "Jedes Spiel ernst zu nehmen, das ist das, was wir bis jetzt gut gemacht haben. Die Jungs haben einen guten Charakter gezeigt in den letzten Partien, nehmen jedes Spiel sehr, sehr ernst."

Der Kader der Dortmunder ist auch in dieser Saison wieder gespickt mit Top-Talenten. Allen voran der inzwischen suspendierte Paris Brunner, der in sieben Spielen zehn Treffer erzielte und zuletzt die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewann, ist da zu nennen oder der verletzte Kapitän Filippo Mané. Auch Spieler wie der niederländische Stürmer Julian Rijkhoff oder Co-Kapitän Rafael Lubach wussten bislang zu überzeugen.

BVB kommt mittlerweile auch über den Kampf Die Mannschaft zeichnet sich jedoch nicht mehr nur durch technische Finesse und Athletik aus, sie hat sich im Gegensatz zur U17 der vorletzten Spielzeit in den Augen Tullbergs eine neue Facette angeeignet: "Das war keine Truppe, die über Kampf und Ehrgeiz gekommen ist, sondern über spielerische Momente und wenn das nicht geklappt hat, hatte man Probleme. Mittlerweile ist es schon so, dass sie in der Lage ist, die Ergebnisse über die Bühne zu bringen – auch über Kampf und Leidenschaft."

Dass die bisherigen Gegner ihre Punkte nicht kampflos herschenkt haben und ebenfalls in der Lage sind, Fußball zu spielen, dessen ist sich der Trainer des Ligaprimus natürlich bewusst. "Was da auf uns zugekommen ist – zum Beispiel mit Köln, Gladbach, Paris, Newcastle und Düsseldorf –, das ist keine Laufkundschaft", ordnet der BVB-Coach die Siege ein. Die einzige Niederlage in dieser Saison gab es in der Youth League gegen den AC Mailand. Im Rückspiel in der Gruppenphase kann diese gerächt werden. Zuvor steht jedoch ein "schweres Spiel gegen Duisburg vor der Brust, die uns alles abverlangen werden."

Es bleibt abzuwarten, inwiefern die BVB U19 diese beachtliche Serie weiterführen kann. Der Grundstein für eine Saison, die alle Rekorde bricht, ist gelegt.