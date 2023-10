U17-Bundesliga: S04 droht nach Topspiel-Pleite Platz zwei, VfL Bochum schlägt Köln

In der U17-Bundesliga hat es den FC Schalke zum ersten Mal erwischt. Daher kann es am Wochenende einen neuen Tabellenführer geben.

Am Mittwochabend standen zwei Partien des elften Spieltags der U17-Bundesliga West auf dem Plan. Im Ruhrgebiet wurde einmal gejubelt, Schalke musste hingegen die erste Niederlage hinnehmen.

VfL Bochum - 1. FC Köln 3:0 (0:0)

Im Mittelfeldduell der U17-Bundesliga konnte sich der VfL Bochum mit 3:0 gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Im ersten Durchgang fielen keine Treffer, nach der Pause trafen Jaden Kibbe, Daryl Brian Tschoumy Nana und Mika Pressler für den VfL.

Die Bochumer konnten auf Platz fünf klettern, der FC bleibt in einer bisher enttäuschenden Saison (fünf Niederlagen nach elf Partien) auf dem achten Rang.

Weiter geht es für den VfL am Sonntag (29. Oktober, 11 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der 1. FC Köln spielt zwei Stunden später zuhause gegen den MSV Duisburg.

Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 3:0 (2:0)

Es war das Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften. An den ersten Spieltagen musste weder Leverkusen noch Schalke eine Niederlage einstecken. Schalke führte die Tabelle mit 29 Punkten vor Leverkusen (24 Zähler) an.

Doch im Hit gab es für die königsblauen Talente die erste Niederlage - womit Schalke am Wochenende die Tabellenführung an Leverkusen verlieren kann. Vor der Pause ging Bayer durch einen verwandelten Elfmeter von Ken Izekor in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Francis Onyeka auf 2:0. Artem Stepanov erzielte kurz vor dem Abpfiff den 3:0-Endstand.

Weiter geht es für die U17 von Schalke am Sonntag (5. November, 13 Uhr) mit dem heißen Derby gegen Borussia Dortmund, da Schalke seine Begegnung vom zwölften Spieltag bereits gespielt hat (2:0-Sieg bei Rot-Weiss Essen). Leverkusen muss am Samstag (28. Oktober, 11 Uhr) bei Viktoria Köln ran. Mit einem Dreier würde Bayer an Schalke vorbeiziehen.

Der elfte Spieltag der U17-Bundesliga wird am 1. November (11 Uhr) mit der Partie des MSV Duisburg gegen den BVB komplettiert.