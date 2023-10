U19-Bundesliga: Schalke als erster BVB-Verfolger? So sieht es Norbert Elgert

Die U19 des FC Schalke 04 steht nach dem Sieg über Bayer Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Dortmund. So bewertet Trainer Norbert Elgert die Situation.

Die U19 des FC Schalke 04 hat das Spiel der Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 gewonnen. Es war der siebte Pflichtspielsieg hintereinander für die Mannschaft von Norbert Elgert, die sich durch den Dreier an Leverkusen vorbei auf den zweiten Rang geschoben hat.

Dieser Platz würde zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft reichen und ist deshalb heiß begehrt. Zumal am Tabellenführer BVB wohl keine Mannschaft vorbeikommen wird. Denn die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg hat bislang alle acht Saisonspiele gewonnen und weist derzeit ein Torverhältnis von 24:2 auf.

Aber direkt dahinter kommt schon S04 mit nun 19 Zählern. Ein Punkt dahinter steht Bayer Leverkusen auf dem dritten Platz. Dahinter klafft eine kleine Lücke. Der Viertplatzierte Fortuna Düsseldorf liegt bereits sechs Punkte hinter den Königsblauen.

„Gegen so einen starken Gegner so souverän aufzuspielen, auch mit einer gewissen Dominanz, hatte ich nicht so erwartet. Umso erfreulicher natürlich, wobei wir gar nicht so viele Torchancen hatten. Da hätte ich mir noch etwas mehr Zug zum Tor gewünscht“, sagte Elgert. „Aber letztendlich haben wir gegen den Tabellenzweiten gespielt, der bisher auch noch nicht viel abgegeben hatte. Es war ein bärenstarker Gegner, wenn auch noch der eine oder andere bei denen gefehlt hat.“

Für Elgert ist es dennoch zu früh, sich mit dem Thema Tabelle zu beschäftigen. „Es geht jetzt erstmal darum, dass wir uns in der nächsten Woche weiter verbessern und dann gegen Wuppertal ein gutes Spiel abliefern“, meinte er. „Wir stehen jetzt ganz gut und haben uns dahin gearbeitet. Aber wenn wir nächste Woche gegen eine starke Wuppertaler Mannschaft Mist bauen, dann relativiert sich schon wieder alles. Also freuen wir uns über den Sieg gegen Leverkusen und machen weiter.“

Nach einem Drittel der Saison sieht es aber so aus, dass sich Schalke und Leverkusen mit zwei, drei weiteren Teams um den zweiten Tabellenplatz streiten werden. „Wir hatten jetzt eine gute Serie. Haben aber am Sonntag gegen eine starke Schalker Mannschaft ein Feedback bekommen“, sagte Leverkusen Trainer Sven Hübscher. Der ehemalige Co-Trainer von Norbert Elgert hielt es mit seinem Ex-Chef: „Wir hatten gegen Schalke auch sechs Ausfälle. Wir denken von Spiel zu Spiel und schauen dann, was dabei herauskommt.“ Denn beide sind erfahren genug zu wissen, dass im Jugendfußball immer auch viel passieren kann.