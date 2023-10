U19-Bundesliga West: 2:0 im Topspiel - Schalke jetzt BVB-Verfolger Nummer eins

Wichtiger Sieg für die U19 des FC Schalke 04. Gegen Bayer Leverkusen konnte in der A-Junioren-Bundesliga West mit 2:0 (1:0) gewonnen und der zweite Platz erobert werden.

Der FC Schalke 04 hat in der U19-Bundesliga West das Verfolgerduell für sich entschieden und bleibt zumindest in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Borussia Dortmund. Am 8. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert zuhause mit 2:0 (1:0) gegen den Nachwuchs von Bayer Leverkusen.

Es war ein defensiv geprägtes Spiel, wenige Torraum-Szenen, vor allem die Gäste konzentrierten sich auf Konter. Dadurch war wenig Tempo im Spiel. Für Verteidigungs-Liebhaber mit Sicherheit eine tolle Partie, für die 120 Zuschauer eher weniger.

Bezeichnenderweise ging Schalke durch eine missratene Flanke in Führung. Max Grügers Ball von der rechten Seite wurde immer länger, landete am linken Innenpfosten und ging von dort ins Tor (41.). Unverdient war die Führung aber nicht. Schalke hatte in den ersten 45 Minuten mehr für das Spiel gemacht.

Den Bemühungen von Leverkusen, in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel zu kommen, setzte Reno Münz ein schnelles Ende. Der Bayer-Innenverteidiger war gegen Tristan Osmani der letzte Mann - Notbremse, Rot (61.).

Schalke spielte das natürlich in die Karten. Die Gastgeber konnten nun aus einer gesicherten Deckung kontern. In der 72. Minute dann die Entscheidung. Aus zwölf Metern kam der Österreicher Osmani vollkommen frei zum Abschluss - 2:0, der Endstand.

Schalke: Podlech - Numbisie, Kadhr, Barthel, Becker - Grüger, Hadzha - Osmani (90. Doulashi), Gashi (76. Bulut), Karaca (46. Brusdeilins, 90. Dörr)) - Ndiaye (90. Likaj). Podlech - Numbisie, Kadhr, Barthel, Becker - Grüger, Hadzha - Osmani (90. Doulashi), Gashi (76. Bulut), Karaca (46. Brusdeilins, 90. Dörr)) - Ndiaye (90. Likaj). Leverkusen: Oleniak - Nsosemo, Milojevic, Münz, Bäuerle - Fazlija (68. Mensah), Marsenic, Kister (68. Szep), Widlarz - Kanga, Zirkzee (68. Ukpeiga). Tore: 1:0 Grüger (41.), 2:0 Osmani (72.) Gelbe Karten: - Rote Karte: Münz (61.) Schiedsrichter: Luca Maurer Zuschauer: 120

Damit schieben sich die Königsblauen vorbei an Leverkusen auf Platz zwei. Als nächstes geht es zum Wuppertaler SV (Samstag, 28. Oktober, 11 Uhr, RS-Liveticker).