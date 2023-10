Christian Britscho ist zum Wuppertaler SV zurückkehrt. Der Trainer wird erneut die U19-Mannschaft übernehmen.

Christian Britscho übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt der U19-Mannschaft des Wuppertaler SV. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. RS hatte schon zuvor berichtet.

„Es freut mich, dass wir mit Christian einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten, der durch seine frühere Amtszeit beim WSV bereits viele unserer Strukturen kennt. Dadurch kann er schnell und effektiv mit seiner neuen Aufgabe beginnen. Gemeinsam werden wir erfolgreich die Entwicklung der Spieler voranbringen“, sagte Jugendleiter Tom Welz.

Britscho, der über eine UEFA-A-Lizenz verfügt, ergänzte: „Ich freue mich total über meine Rückkehr und gehe die Zeit beim WSV hochmotiviert an.“

Britscho übernimmt seine alte Rolle beim Wuppertaler SV

Der 53-Jährige, der als Jugendtrainer beim VfL Bochum und Leiter des DFB-Jugendstützpunkts in Herne aktiv war, hatte den Posten bei den Bergischen bereits zwischen Januar 2017 und Februar 2018 inne, ehe er zunächst interimsweise die erste Mannschaft übernahm. Die Zusammenarbeit hielt bis kurz nach dem Saisonstart 2018/2019, woraufhin Britscho zu Rot Weiss Ahlen wechselte.

Im Sommer 2020 landete er schließlich bei der SG Wattenscheid 09, wo er 2022 die Rückkehr in die Regionalliga West meisterte. Nach dem direkten Wiederabstieg misslang in dieser Spielzeit der Saisonstart in der Oberliga Westfalen. Ein Punkt aus den ersten sechs Spieltagen war zu wenig. Im September Britscho musste gehen.

Beim Wuppertaler SV, der nach sieben Spieltagen den letzten Platz in der A-Junioren Bundesliga West belegt, tritt Britscho die Nachfolge von Samir El-Hajjaj an. Dieser hat beim SV allerdings noch eine Zukunft.

"Wir sind so verblieben, dass ich erst einmal meine B-Plus-Trainerlizenz mache und wir dann Mitte oder Ende Oktober über meine Zukunft sprechen", sagte er im RS-Interview und ergänzte: "In welcher das ist, weiß ich nicht und ich bin selbst auf den Vorschlag des Klubs gespannt."